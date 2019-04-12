“Cumhurbaşkanı’nın Sözü Tutulmalı!”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 3600 ek gösterge ve diğer konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Gündemi değerlendiren Kahveci’nin açıklamaları haberimizde!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. 3600 ek göstergeye ilişkin olarak “Cumhurbaşkanımızın sözü yerine getirilmelidir. Ayrıca tüm kamu çalışanları için geçerli olmalıdır. Artık bu beklenti oluştu.” dedi.

2020-2021 dönemi maaş zamlarının Toplu sözleşme masasında yetkili sendika olmaya talip olduklarını belirten Kahveci:

“Kamu çalışanlarının ve emeklilerin beklentileri var. Ağustos ayında toplu sözleşme masasına oturacağız. Biz şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Taleplerimiz kamu çalışanlarının yaşadığı sorunlardan farklı talepler değil. Şu anda kanunen bir tek sendikanın imza yetkisi var. Biz aslında buna karşı çıktık ama kanun bu şekilde geçti. Biz masada taleplerimizi dile getiriyoruz ama imza yetkimiz yok. Bu yasa elbette değişmelidir. Kamu çalışanlarının beklentileri tek bir konfederasyonun inisiyatifine bırakılabilir mi? Attıkları imzalar ortadadır ama ortaya çıkan enflasyon rakamları da ortada. Enflasyon farkının bir anlamı yok. Çalışanların çoğu bu aydan itibaren vergi dilimine girecekler ve kayıpları daha da artacak.Bizim imza yetkimiz olmasa dainsanların sorunlarını o masaya taşımak temel görevimiz. Biz sendika olarak kamu çalışanları ve emekliler için yılmadan mücadele edeceğiz. Maalesef diğer sendika 4 toplu sözleşmeye imza attı ama hepsinde de başarısız oldu.” Dedi.

Yetkili sendikanın geçmiş yıllarda yaptığı tüm sözleşmelerin başarısız olduğunu söyleye Kahveci bir tane sözleşme için bile başarılı diyemezler. Eğer yine onlar yetkili olursa yine başarısız olacaklar. Memurun emeklinin 2 yılı daha gidecek dedi.