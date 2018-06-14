Cumhurbaşkanı'ndan Flaş 'TRT' Kararı!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti yetkililerinin aktardığı bilgilere göre TRT'deki propaganda konuşmasını iptal etti. 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Sandık Başına Gidiyor.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'den propaganda yapma fırsatı bulunuyor. Parti yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, hem Erdoğan hem de AK Parti bu hakkını kullanmayacak. Daha önce CHP, TRT'nin taraflı yayın yaptığını gerekçe göstererek ilgili televizyon kanalında propaganda konuşması yapmayacaklarını açıklamıştı.

AK Parti Kurmayları TRT kararının gerekçesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yoğun seçim programları olduğunu ve TRT'ye bu süre zarfında süre ayrılamayacağını belirttiler.

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