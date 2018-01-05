Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Bizi Alıverin Diyecek Halimiz Yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye Tokat Gibi Yanıt! 'Bizi Alıverin Diyecek Halimiz Yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti kapsamında mevkidaşı Macron ile görüştü. Görüşme sonrasında iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısının soru cevap bölümünde fransız bir gazetecinin Suriye ile ilgili 'Suriyeye silah gönderdiniz, şimdi pişman mısınız' şeklindeki sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun.Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda hapisteler. Operasyonu yaptılar. Bakın istihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşımaya yönelik yetkileri vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin TIR Suriye'ye getirdiği silahları niye sormuyorsun? Gazetecisin ya. Bunları da araştırsaydın, niye bunların üzerine durmuyorsun? Bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olun. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Ve bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok, bilmenizi isterim. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin. " dedi.

AB Süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Fransa'yı ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Bu ziyaretimizde 500 yılı aşkın bir mazisi olan dostluğumuzun bugün çok daha farklı şekilde attığımız adımlarla yaptığımız anlaşmalarla güçlenerek devam ettiğini görüyorum. Her şeyden önce tabi Türkiye AB süreci içerisinde ne yazık ki sene 63 sene 2017. 54 yıldır bu kapıda bekletilen bir ülke. Şu anda tabi Fransa'da AB'nin önemli bir ayağını oluşturuyor. Türkiye gibi bir başka ülke AB'de yok. AB bize gerekçe de sunamıyor ve öyle ki ilk zamanlar 15 fasıl üzerinden bizi engellerken, daha sonra bize yönelik bu fasılların sayısı 35'e çıktı. Ve bu 35 fasıl daha sonra da farklı yaklaşımla faslın açılması ama kapatılması noktasına gelince, kapatılması da olmadı. Bunları da yaşadık, hala da yaşıyoruz.Tabi bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Sürekli olarak 'ne olur artık bizi de alıverin' diyecek halimiz de pek yok. Bunu Fransa'dan söylüyorum, buradan sesleniyorum. Tek tek ele aldığımızda bir NATO'da beraberiz. Bizim stratejik ortaklığımız da var. Bugün Eurosam ile anlaşmayı imzaladık, bu da çok önemli bir adım. İtalya'yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmanın adımını da atmış olduk. Bundan sonrası süratle yola çıkmak, üretimine geçmek. Hedef 20 milyar euro gibi bir ticaret hacmine ulaşabilmek. Fransa Türkiye el ele verdiği zaman yapılmayacak bir ticaret hacmine ulaşmak değildir, bunu başarabiliriz. Bütün mesele ilgili birimlerimizin dayanışma içerisinde atacakları adımdır. Tabi bir başka adım da özellikle THY ve Airbus arasındaki imza altına alışımız, bu da önem arz ediyor. Aselsan, Roketsan ve Eurosam konsorsiyumu olarak adımı atmış bulunuyoruz. Her iki ülke için hayırlı olsun." dedi.

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