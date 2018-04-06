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Çakarlı Milli Eğitim Müdürüyle Gündeme Gelmişti! Valilikten Flaş Karar

İstanbul trafiğindeki en büyük kanayan yaralardan birisi haline gelen 'Çakarlı araç' konusunda Valilik'ten talimat.

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Çakarlı Milli Eğitim Müdürüyle Gündeme Gelmişti! Valilikten Flaş Karar

İstanbul trafiğindeki en büyük kanayan yaralardan birisi haline gelen 'Çakarlı araç' konusunda Valilik'ten talimat.

06 Nisan 2018 Cuma 15:01
Çakarlı Milli Eğitim Müdürüyle Gündeme Gelmişti! Valilikten Flaş Karar

İstanbul Valiliği, geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının derhal sökülmesi yönünde talimat verdi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü kanunen hakka sahip olmamasına rağmen çakarlı araç yüzünden durdurulmuş, söz konusu olay sonucunda İl Milli Eğitim Müdürüne ceza yazmak isteyen polis memuru görevden alınmış, daha sonra Emniyetten yapılan açıklamada polisin görevden alınma sebebinin 'Vatandaşa kötü muamele" olarak açıklanmıştı.

İstanbul Valiliği son zamanlarda sık sık gündeme gelen çakarlı araç mevzusuna ilişkin 39 ilçeye gönderdiği yazıda, "Trafik güvenliğine yönelik can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kurumunuza ait geçiş üstünlüğüne sahip olmayan araçlarda varsa bulunan ışıklı ve sesli uyarı cihazların bir an önce söktürülmesini, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ve görev hali dışında bu işaretlerin kullanılmamasına özen gösterilmesi, emniyet birimlerince denetim yapılarak titizlikle takip edilmesini, gerekli tedbirleri almayan, ihmal ve suistimali tespit edilen görevliler hakkında idari ve adli işlemlerin kararlılıkla yapılacağının bilinmesini ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 06.04.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
çakarçakarlı Araç
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