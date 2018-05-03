Bürokrasideki Yavaşlık Onları Mağdur Ediyor

Haksözhaber'de yer alan haberde, ByLock suçlaması ile tutuklanan ve 1 yıl boyunca cezaevinde kalan, ancak mor beyin kumpası nedeniyle ByLock yüklemiş gibi göründüğü anlaşılan Astsubay2ın hikayesine yer verildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Astsubay Yusuf Doğdu ByLock suçlamasına maruz kalarak tam 1 yıl cezaevinde yattı. Bu süreçte sadece kendisi değil, bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğu ve ailesi de büyük sıkıntılar yaşadı.

Hiçbir haklı gerekçe olmaksızın yaşadığı mağduriyet Morbeyin kumpasının ortaya çıkmasıyla son bulacak diye beklerken Yusuf Doğdu şimdi de bürokrasinin soğuk koridorlarında süründürülmekte.

Hava Kuvvetleri henüz beraat etmediğini gerekçe göstererek Yusuf Doğdu'yu tekrar göreve başlatamaya yanşamıyor. Mahkeme ise çalıştığı kurum tarafından işe başlatılmamış olmasını aleyhinde şüpheli bir durum olarak yorumlayarak beraat kararını geciktiriyor. Yani tam bir fasit daire durumu söz konusu.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada mahkeme üyeleri halen işe iade edilmemiş olmasını aleyhine bir durum olabileceğine dair bir şüphe olarak yorumladılar ve Morbeyin kumpası mağduru olduğuna dair MİT raporuna rağmen beraat kararı vermediler. Oysa beraat kararı çıkmış olsaydı, bu kararla Yusuf Doğdu'nun işine iade süreci hızlanabilecekti.

Duruşmayı 3 Ekim tarihine erteleyen mahkeme bir anlamda Yusuf Doğdu hakkında 'işsizliğe devam' dedi ve böylece kendisi ile birlikte ailesini de 5 ay daha cezalandırmış oldu."

Kaynak: http://www.haksozhaber.net

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