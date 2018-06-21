Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bugün Duyuruldu! DİB 610 Personel Alımı Yapacak 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz, Murakıp ve GYS duyuruları bugün resmi internet sayfası ve DPB aracılığı ila yayımlandı.

banner396

Bugün Duyuruldu! DİB 610 Personel Alımı Yapacak 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz, Murakıp ve GYS duyuruları bugün resmi internet sayfası ve DPB aracılığı ila yayımlandı.

21 Haziran 2018 Perşembe 19:32
Bugün Duyuruldu! DİB 610 Personel Alımı Yapacak 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz, Murakıp ve GYS duyuruları bugün resmi internet sayfası ve DPB aracılığı ila yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Vaiz alımıyla ilgili yapılan duyuruda başvuruların 2 ile 16 Temmuz 2018 tarihleri arasında, Murakıp alımı için de aynı tarihlerde yapılacağı belirtilirken, Vaiz alımı için ayrılan kontenjanın 500 olduğu , Murakıp alımı için 110 olduğu belirtildi. Başvurular ilgili tarihlerde https://dibbys.diyanet.gov.t üzerinden gerçekleşecek. Her iki sınav içinde başvuru ücretinin 120 TL olduğu belirtildi.

Her iki sınavın da yazılı aşamaları 29 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleşecek. Yazılı sınava dair usul ve esaslar sınavı gerçekleştirecek olan Ankara Üniversitesi'nin sınav yönetim merkezi tarafından ilan edilecek. Sınav sonuçları 1 ay sonra 30 Ekim 2018 tarihinde aday.ankara.edu.tr adresinden açıklanacak. Sözlü sınava yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar katılabilecek. Detaylı bilgilendirme için aşağıdaki kılavuzları inceleyebilirsiniz.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleir ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
DİBDib Personel AlımıKamu Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4/B'li Kamu Personeline Tanınan Yeni Hakların Detayları Açıklandı
4/B'li Kamu Personeline Tanınan Yeni Hakların Detayları Açıklandı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kamuya Memur Alımında Önemli Değişiklikler
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kamuya Memur Alımında Önemli Değişiklikler
2018 KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Tercih ve KPSS Tarihleri)
2018 KPSS 1. Yerleştirme Tercih İşlemleri Başlıyor! (Tercih ve KPSS Tarihleri)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim