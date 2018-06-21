Bugün Duyuruldu! DİB 610 Personel Alımı Yapacak 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Vaiz, Murakıp ve GYS duyuruları bugün resmi internet sayfası ve DPB aracılığı ila yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Vaiz alımıyla ilgili yapılan duyuruda başvuruların 2 ile 16 Temmuz 2018 tarihleri arasında, Murakıp alımı için de aynı tarihlerde yapılacağı belirtilirken, Vaiz alımı için ayrılan kontenjanın 500 olduğu , Murakıp alımı için 110 olduğu belirtildi. Başvurular ilgili tarihlerde https://dibbys.diyanet.gov.t üzerinden gerçekleşecek. Her iki sınav içinde başvuru ücretinin 120 TL olduğu belirtildi.

Her iki sınavın da yazılı aşamaları 29 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleşecek. Yazılı sınava dair usul ve esaslar sınavı gerçekleştirecek olan Ankara Üniversitesi'nin sınav yönetim merkezi tarafından ilan edilecek. Sınav sonuçları 1 ay sonra 30 Ekim 2018 tarihinde aday.ankara.edu.tr adresinden açıklanacak. Sözlü sınava yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar katılabilecek. Detaylı bilgilendirme için aşağıdaki kılavuzları inceleyebilirsiniz.

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