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Bu Kadrolar İçin Artık KPSS Gerekmeyecek!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına kamu personeli (memur) olarak ilk defa atanacakların katıldığı sınav yönetmeliğinde bazı düzenlemeler ve değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenleme ve değişikliklere göre bazı kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde yer alan memur kadrolarına atamalar için KPSS gerekmeyecek. Bu atamaların yapılabilmesi için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmayacak.

Bu Kadrolar İçin Artık KPSS Gerekmeyecek!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına kamu personeli (memur) olarak ilk defa atanacakların katıldığı sınav yönetmeliğinde bazı düzenlemeler ve değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenleme ve değişikliklere göre bazı kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde yer alan memur kadrolarına atamalar için KPSS gerekmeyecek. Bu atamaların yapılabilmesi için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmayacak.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:17
Bu Kadrolar İçin Artık KPSS Gerekmeyecek!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına kamu personeli (memur) olarak ilk defa atanacakların katıldığı sınav yönetmeliğinde bazı düzenlemeler ve değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenleme ve değişikliklere göre bazı kamu kurum ve kuruluşlar bünyesinde yer alan memur kadrolarına atamalar için KPSS gerekmeyecek. Bu atamaların yapılabilmesi için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmayacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevlendirilecek olan kamu personelleri veya memurlar için ayrılan bazı kadrolar sınav yönetmeliğinin dışına çıkarılarak KPSS şartı kaldırıldı.

Yapılan düzenleme ve değişikliklere göre KPSS Şartı Aranmayan Kadrolar şöyle oldu;

  • Adalet Bakanlığı müfettişliği kadroları,
  • Milli Savunma Bakanlığı müfettişliği kadroları,
  • Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı müfettişliği kadroları,0
  • İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişliği kadroları,
  • Dışişleri Bakanlığı müfettişliği kadroları,
  • Jandarma Genel Komutanlığı müfettişliği kadroları,
  • Askeri Adalet Teftiş Kurulu müfettişliği kadroları,
  • Kaymakam Adaylığı kadroları,
  • Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları ile aday konsolosluk ve ihtisas memurları kadroları,
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları uzman yardımcıları kadroları,
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uzman yardımcıları kadroları,

Yukarıda sıralanan kadrolara atanabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılmış olmak ve yeterli puan almış olmak gerekiyordu. Yukarıda bahsettiğimiz düzenleme ve değişikliklerden sonra bu kadrolar için KPSS'ye girmeye gerek kalmadı. Bu listeye ilerleyen günlerde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarında ekleneceği konuşuluyor. Eğer KPSS şartı aranmayan kadrolara yeni eklenirse KPSS CAFE olarak okuyucularımıza anında bu bilgiyi ulaştıracağız.

'KPSS ŞARTI OLMAYAN İLANLAR CEBİME GELSİN'

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmayan ilanların cep telefonlarına bildirim olarak gelmesini istiyorsanız mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Aktif olarak kullandığımız ve tüm haberlerimizi paylaştığımız Facebook ve Twitter hesaplarımızı da takip etmenizi tavsiye ederiz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2018 12:33
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bu kadrolar artık kpss gerekmeyecek
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