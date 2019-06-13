BOREN KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor!

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Ar-Ge Merkezi bünyesinde aşağıda verilen 8 alanda yürütülecek Ar-Ge projeleri kapsamında proje süresiyle sınırlı 17 Süreli Personel (Araştırmacı) alınacaktır.

Araştırma yeri Ankara’da bulunan BOREN Ar-Ge laboratuvarlarıdır. Başvuru yapılan alanla ilgili, en az iki yıl deneyim sahip olmak ve/veya proje/tez çalışması yapmış veya yürütmüş olmak; yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji veya eczacılık bölümlerinden mezun olmak; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (İngilizce) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak başvuru şartlarındandır. Başvurular, www.boren.gov.tr internet sitesinden “Başvuru Formu” doldurularak “Özgeçmiş (CV)” eklenmek suretiyle yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 01.07.2019.

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