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Bolu Polisevi Müdürlüğü'ne En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alınacak

Bolu Polisevi Müdürlüğü'nün en az ilköğretim mezunu temizlik görevlisi alımı yapacağına ilişkin bilgilendirme İŞKUR vasıtasıyla yapıldı.

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Bolu Polisevi Müdürlüğü'ne En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alınacak

Bolu Polisevi Müdürlüğü'nün en az ilköğretim mezunu temizlik görevlisi alımı yapacağına ilişkin bilgilendirme İŞKUR vasıtasıyla yapıldı.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:02
Bolu Polisevi Müdürlüğü'ne En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alınacak

Bolu Polisevi Müdürlüğü'ne En Az İlkokul Mezunu Temizlik Görevlisi Alınacak

Bolu Polisevi Müdürlüğü'nün en az ilköğretim mezunu temizlik görevlisi alımı yapacağına ilişkin bilgilendirme İŞKUR vasıtasıyla yapıldı. İŞKUR'dan yapılan duyuruda başvuru işlemlerinin 29 Ocak 2018 tarihine kadar gerçekleştirileceği belirtilirken, başvuruda bulunacak adayların en az 2 yıl deneyime sahip olması gerektiği, en fazla lise mezunu olması gerektiği belirtildi.

İŞKUR'da yayımlanan duyuruda genel şartlar şu şekilde açıklandı :

ARANAN ŞARTLAR - İSTENEN BELGELER

Endüstriyel Temizlik ekipmanları ( Endüstriyel Çamaşır Makinesi, Endüstriyel Ütü, Endüstriyel bulaşık Makinesi) hakkında eğitim almış olmak ve belgelemek,

Temizlik İşlerinde çalışmaya engel ( alerji, astım,bronşit,koah) durumunun bulunmaması,

Kamu sosyal Tesislerinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Daha önce çalışmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına dava açamamış olmak,

Hakkında daha önce açılmış bir davadan ceza almamış olmak ve hakkında devam eden bir soruşturma bulunmamak ve bunu belgelemek ( sabıka kaydı),

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri gereği işçi olarak alınacaklarda aranan şartlar,

Mesai saatlerinin belirlenmesinde kurum şartlarına uymak ( haftasonu ve gece mesaisinde çalışabilmek),

Servis imkanı yoktur. Görev yerine kendi imkanları ile gelip gidilmektedir.

Belgeler 5 Şubat 2018 tarihine kadar Bolu Polisevi Şube Müdürlüğü'ne elden ya da iadeli taahhütle gönderilecek. 

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Son Güncelleme: 18.01.2018 14:08
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