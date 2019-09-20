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Binlerce sözleşmeli personele kadro müjdesi...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den sözleşmeli personele müjde geldi. Bakan Gül, "İnşallah sözleşmeli arkadaşlarımızın hepsinin kadroya geçmesi hususunda biz de çabalarımızı sürdüreceğiz. Hem çalışma barışı hem yapılan iş itibarıyla hem de bazı hususlarda adımlar atmak istediğimizde sözleşmeli mevzuatı karşımıza çıkıyor ama biz bu konuda da bir farklılığın olmaması gerektiğini düşünüyoruz bakanlık olarak" dedi.

Binlerce sözleşmeli personele kadro müjdesi...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den sözleşmeli personele müjde geldi. Bakan Gül, "İnşallah sözleşmeli arkadaşlarımızın hepsinin kadroya geçmesi hususunda biz de çabalarımızı sürdüreceğiz. Hem çalışma barışı hem yapılan iş itibarıyla hem de bazı hususlarda adımlar atmak istediğimizde sözleşmeli mevzuatı karşımıza çıkıyor ama biz bu konuda da bir farklılığın olmaması gerektiğini düşünüyoruz bakanlık olarak" dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 10:45
Binlerce sözleşmeli personele kadro müjdesi...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Samsun  Baro Başkanı Kerami Gürbüz'ü makamında ziyaret etti.   Daha sonra adliye personeliyle yemekte bir araya gelen Gül, burada  yaptığı konuşmada, şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u anmak için Samsun'a  geldiklerini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazi ve  şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Fazla mesai konusunda çok hassas olduklarına işaret eden Gül, "Bu  konuda komisyon başkanlarımıza da çok sıkı telkinlerimiz var. Bir alın teri  kurumadan çalışanımız neyi hak ediyorsa asla ve asla bu teri kurumadan onun  hakkını vermek bizim görevimiz. Bu konuda büyük gayret içerisindeyiz." diye  konuştu.  Özellikle idari anlamdaki kalem müdürlüklerinde bu konuda bir ihtisas,  kaliteyi artırıcı çalışmaları paylaştıklarını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Ama bunu yaparken özellikle çalışan arkadaşlarımızın, yıllarca icra  katibi, zabıt katibi olarak çalışmış arkadaşlarımızın da haklarını koruyacağız.  Onlar da bu sınava girebilecekler, yükselebilecekler. Bu konuda da sizlerin  emeğini asla gözden uzak tutmayacağız.

  Bir diğer konu, sözleşmeli arkadaşlarımız özellikle bazı kurumlarda  var. Esasen aynı işi yapan arkadaşlarımızın bu konuda, özellikle adalet  teşkilatında yine çabamız buna önem verip uğraşacağız. İnşallah sözleşmeli  arkadaşlarımızın hepsinin kadroya geçmesi hususunda biz de çabalarımızı  sürdüreceğiz. İnşallah o konuda da güzel bir netice alırız. Çünkü hem çalışma  barışı hem yapılan iş itibarıyla hem de bazı hususlarda adımlar atmak  istediğimizde sözleşmeli mevzuatı karşımıza çıkıyor ama biz bu konuda da bir  farklılığın olmaması gerektiğini düşünüyoruz bakanlık olarak. Bunu geçen dönemde  çalıştık Meclis çalışmalarında, bu dönem inşallah takipçisi olacağız."  Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetlerinin  adliye konusunda çok önemli hizmetler yaptığını kaydetti.

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binlerce sözleşmeli personele kadro müjdesi
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