Binlerce Aile Bakanlığı Personeli Artık Statü İstiyor!

Aile Bakanlığı'nda herhangi bir özlük hakkı olmadan tam zamanlı çalışan, öğretmen, sosyolog, psikolog ve meslek elemanları KPSS Cafe'ye mektup yazdı. Yıllardır kadrolu personel ile aynı işi yaptıklarını fakat hem maaş hem özlük hakkı konusunda mağdur olduklarını belirten Aile Bakanlığı personeli artık bir düzenleme beklediklerini söylüyor. Türkiye'nin lider memur adayı sitesi KPSS Cafe'ye gelen yüzlerce mailden bir tanesini noktası , virgülüne dokunmadan siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

Merhaba oncelikle Size sonsuz saygılarımı sunuyorum. Bugune kadar bizlere cok destek verdiniz bizimle ilgili cok haber yaptiniz Sizlere cok tesekkur ederiz. Konuyu yakindan takip ediyorsunuz biliyoruz ama durumumuzu bir kere daha hatirlatmak istiyoruz. Bizler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında yıllardır hiç bir özlük hakkı olmadan tam zamanlı olarak düşük ücretlerle çalışan öğretmen, sosyolog, psikolog vb meslek elemanlarıyız.

3500 KİŞİYİZ

Sayımız Türkiye çapında yaklaşık 3500 civarında. Aile ve sosyal politikalar il müdürlüklerinde yıllardır kadrolu personelle aynı işi yaparak çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı taşeron yasasına malesef bizler dahil olamadık. Bizim bir statümüz olmadığı için herhangi bir kapsama dahil olamıyoruz. Yıllardır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinde 1 gün dahi izin kullanamadan tam zamanlı olarak çalışıyoruz. Biz bizler icinde bir duzenleme yapilmasini, bize bir statü verilmesi istiyoruz. Sgk dökümümüzde 4A'lı görünüyoruz.

HİÇ BİR HAKTAN FAYDALANAMIYORUZ

Fakat 4A nın sağladığı hiç bir haktan yararlanamıyoruz. Yıllarca İl müdürlüklerinde tam zamanlı olarak çalışmamıza rağmen 1 gün dahi izin hakkımız olmadı. Doğum izni, süt izni gibi en zorunlu ihtiyaçlarımızdan bile mahrum kaldık. Benim yanımda çalışan kadrolu personel doğum izni ve süt izni kullandı, taşeron personel doğum izni ve süt izni kullandı. Bir tek bizim gibi ek ders karşılığı çalışan personel kullanamadı. Adımız farklı olsada hepimiz aynı işi yapıyoruz. Fakat bu özlük haklarının hiç birine sahip değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımiz 05.12.2017 tarihinde taşeron düzenlemesini açıkladı. 04.12.2017 tarihinde işe başlayan kişi kadroya geçti. Fakat yıllardır işini çok severek yapan benim gibi aile bakanlığı ek ders karşılığı çalışan meslek elemanları geçemedi. Çünkü bir statümüz yok. Daha önce diyanetde çalışan fahri Kuran Kursu öğreticileri kadroya alınmıştı.

MEVSİMLİK İŞÇİLER İÇİN DAHİ DÜZENLEME YAPILIRKEN, YOK SAYILIYORUZ

Bizler içinde Çalışma Bakanlığımızın bir düzenleme yapmasını bize bir statü vermesini istiyoruz. Mevsimlik işçiye bile düzenleme yapılırken bizlerin yok sayılmasi bizi çok üzüyor. Devletine milletine vatanına bu kadar bagli ve isini cok severek yapan bu kadar insan Sizden güzel haberlerinizi beklemekteyiz. Bu süreç bizim için çok önemli. Bizim sorunlarımızı yetkililere anlatmanızı bizler içinde bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bizler sadece hakkımız olanı istiyoruz.Sadece bir statü istiyoruz. Lütfen bizim sesimiz olun. Yetkililere ulaşmamızda, Sesimizi duyurmamızda bizlere yardımcı olun."

KPSSCAFE - ANKARA