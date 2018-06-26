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Belediyeye Bilet Satış Memuru, Teknisyen, Zabıta Memuru Alınacak (Başvuru Özel Şartları)

Boğazlıyan Belediyesinin Açıktan memur alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

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Belediyeye Bilet Satış Memuru, Teknisyen, Zabıta Memuru Alınacak (Başvuru Özel Şartları)

Boğazlıyan Belediyesinin Açıktan memur alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

26 Haziran 2018 Salı 17:17
Belediyeye Bilet Satış Memuru, Teknisyen, Zabıta Memuru Alınacak (Başvuru Özel Şartları)

Boğazlıyan Belediyesinin Açıktan memur alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. Boğazlıyan Belediye Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan bilgilendirmede belediyeye memur, zabıta memuru, bilet satış memuru, teknisyen, mühendis ve veteriner kadro-unvanlarında personel alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuruda bulunacak adayların KPSS'ye girmiş olması gerektiği belirtilmişti.

Yine ilgili duyuruda personel alımı için başvuruda bulunacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartları da dikkatle incelemesi gerektiği bildirildi. 

Başvuru Genel ve Özel Şartlarına aşağıdaki tablolardan göz atabilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.06.2018 17:25
Anahtar Kelimeler:
Memur Alımı
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Murat Güzel 2 saat önce

Bıktık bıktık bu yaş sınırından

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Arif 1 saat önce

Şaka gibi ya lise alımı üniversite alımı var önlisans alımı yok yüzünüze tukursek nisan yağmuru dersiniz

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