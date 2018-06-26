Belediyeye Bilet Satış Memuru, Teknisyen, Zabıta Memuru Alınacak (Başvuru Özel Şartları)

Boğazlıyan Belediyesinin Açıktan memur alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. Boğazlıyan Belediye Başkanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan bilgilendirmede belediyeye memur, zabıta memuru, bilet satış memuru, teknisyen, mühendis ve veteriner kadro-unvanlarında personel alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuruda bulunacak adayların KPSS'ye girmiş olması gerektiği belirtilmişti.

Yine ilgili duyuruda personel alımı için başvuruda bulunacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartları da dikkatle incelemesi gerektiği bildirildi.

Başvuru Genel ve Özel Şartlarına aşağıdaki tablolardan göz atabilirsiniz.

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