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Bedelli Askerlik Ne Zaman Gelecek? Fiyat ve Yaş Şartı Ne Olacak?

Binlerce insanın merakla beklediği bedelli askerlikte son dakika gelişmeleri. Seçimden kısa süre önce gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Seçim sonrasını' işaret ettiği bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Bedelli Askerlik Ne Zaman Gelecek? Fiyat ve Yaş Şartı Ne Olacak?

Binlerce insanın merakla beklediği bedelli askerlikte son dakika gelişmeleri. Seçimden kısa süre önce gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Seçim sonrasını' işaret ettiği bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:03
Bedelli Askerlik Ne Zaman Gelecek? Fiyat ve Yaş Şartı Ne Olacak?

Binlerce insanın merakla beklediği bedelli askerlikte son dakika gelişmeleri. Seçimden kısa süre önce gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Seçim sonrasını' işaret ettiği bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde bedelli askerlik meselesinin de gündeme geldiği, Bedelli askerlik düzenlemesinin 1 Ekim 2018 tarihinde TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor. Bedelli askerlikte yaş sınırının 26 olarak belirlenmesi ücretin 20 Bin TL olması bekleniyor, bazı hükümete yakın gazetecilerse ücretin düşük tutularak daha sonra oluşabilecek 'Parası olan bedelli askerlik yaptı, keşke ücret daha düşük olsaydı' şeklindeki tepkilerin minimuma çekilmesinin hedeflendiğini öne sürüyor.

Bedelli askerlik ücretini ödeyenlerin askerlik hizmetinden muaf tutulacağı, bedelli askerlik ödemelerinden doğacak kaynağın bütçeye savunma harcamaları için aktarılacağı öğrenildi.

Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde zafiyet oluşturmayacağı, Genelkurmay Başkanlığı'ndan da bedelli askerlikle ilgili olumlu görüş alındığı bildirildi.

BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ, GÖRÜŞLERİNİZİ SAYFANIN ALTINDAKİ YORUM KISMI VASITASIYLA BİZLERLE VE DİĞER ZİYARETÇİLERİMİZLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

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Son Güncelleme: 28.06.2018 16:05
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Gölge 2 saat önce

Bedeli yaşı 25 bedelli ücreti 10 bin herkes yararlana bilsin.

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Mehmet DEMİRELLİ 2 saat önce

Yaş sınırının 25 olması veye önlisans mezun gençlerimizin de kısa dönemden yararlanmalrı düşünülmezmi.

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çalışan 17 dakika önce

yas 25 ucret 20

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