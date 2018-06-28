Bedelli Askerlik Ne Zaman Gelecek? Fiyat ve Yaş Şartı Ne Olacak?

Binlerce insanın merakla beklediği bedelli askerlikte son dakika gelişmeleri. Seçimden kısa süre önce gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Seçim sonrasını' işaret ettiği bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde bedelli askerlik meselesinin de gündeme geldiği, Bedelli askerlik düzenlemesinin 1 Ekim 2018 tarihinde TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor. Bedelli askerlikte yaş sınırının 26 olarak belirlenmesi ücretin 20 Bin TL olması bekleniyor, bazı hükümete yakın gazetecilerse ücretin düşük tutularak daha sonra oluşabilecek 'Parası olan bedelli askerlik yaptı, keşke ücret daha düşük olsaydı' şeklindeki tepkilerin minimuma çekilmesinin hedeflendiğini öne sürüyor.

Bedelli askerlik ücretini ödeyenlerin askerlik hizmetinden muaf tutulacağı, bedelli askerlik ödemelerinden doğacak kaynağın bütçeye savunma harcamaları için aktarılacağı öğrenildi.

Bedelli askerliğin devam eden terörle mücadele faaliyetlerinde zafiyet oluşturmayacağı, Genelkurmay Başkanlığı'ndan da bedelli askerlikle ilgili olumlu görüş alındığı bildirildi.

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