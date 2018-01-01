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Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na Personel Alınacak (Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın personel alımı için gerçekleştireceği sınava başvuru işlemleri 25 Aralık 2017 tarihinde başlamıştı. Söz konusu alım için başvurular 5 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek.

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Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na Personel Alınacak (Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın personel alımı için gerçekleştireceği sınava başvuru işlemleri 25 Aralık 2017 tarihinde başlamıştı. Söz konusu alım için başvurular 5 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:15
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na Personel Alınacak (Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na Personel Alınacak (Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?)

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın personel alımı için gerçekleştireceği sınava başvuru işlemleri 25 Aralık 2017 tarihinde başlamıştı. Söz konusu alım için başvurular 5 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ilanda kuruma 8'inci ve 9'uncu derece Hazine Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı bu alımlar için ayrılan kontenjanın 16 olarak belirleneceği belirtilmiş alan ve kontenjan bilgisi de aşağıdaki şekilde olduğu gibi paylaşılmıştı. 

Hazine Müsteşarlığı'nın ilgili alımına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. 

Başvuru işlemleri talep edilen belgelerle birlikte 5 Ocak 2018 tarihine kadar “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 Kat 5, 06510 Emek / ANKARA adresine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki belgeleri başvuru sırasında ibraz etmeleri gerekiyor. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 01.01.2018 18:21
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