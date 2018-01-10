Başbakan Yardımcısı'ndan Açıklama Geldi 'İade KHK'sı Hazır Çok Yakında Çıkıyor!"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, FETÖ'cülerin mor beyin kumpası nedeniyle görevden alınan kamu personelinin iadelerine yönelik KHK ile her şeyin tamamlandığını, haber beklenen iki kurumdan da listelerin geldiğini yakında KHK'nın yayımlanacağını söyledi.

TBMM'de basın mensuplarına KHK'lar konusunda açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Başsavcılığın yayınladığı Bylock mağdurlarında 2 bin 168'si kamu görevlisiydi. Eğer başka delil yoksa bunlar KHK ile görevlerine iade edilecek" dedi. Başbakan Yardımcısı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada iki kurumdan konuyla ilgili liste beklendiğini açıklamış, gelir gelmez de ilgili düzenlemenin yürürlüğe konulacağını söylemişti. Bilindiği gibi Fetullahçı teröristler örgütün şifreli haberleşme programını kullanan teröristleri perdelemek için farklı uygulamaları kullanmış, mor beyin uygulaması adı altında görünürde zararsız bir uygulamayla bir çok insanı bylock kullanmış gibi göstermişti.

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