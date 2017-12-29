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Başbakan Binali Yıldırım'ın Yeğeni Müsteşar Yardımcısı Olarak Atandı

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yeğeni Ferda Yıldırım Milli Eğitim Bakanlığı'na müsteşar yardımcısı olarak atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar yardımcılığına AK Parti Genel Başkan vekili Binali yıldırım'ın yeğeninin atandığı öğrenildi. Memurlar.net isimli internet sitesinde yer alan habere göre MEB'de müfettişlik görevinin yanı sıra Erzincan, Muğla ve Gümüşhane'de il Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Yıldırım'ın MEB Müsteşar yardımcısı olarak atandığı belirtildi.

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Başbakan Binali Yıldırım'ın Yeğeni Müsteşar Yardımcısı Olarak Atandı

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yeğeni Ferda Yıldırım Milli Eğitim Bakanlığı'na müsteşar yardımcısı olarak atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar yardımcılığına AK Parti Genel Başkan vekili Binali yıldırım'ın yeğeninin atandığı öğrenildi. Memurlar.net isimli internet sitesinde yer alan habere göre MEB'de müfettişlik görevinin yanı sıra Erzincan, Muğla ve Gümüşhane'de il Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Yıldırım'ın MEB Müsteşar yardımcısı olarak atandığı belirtildi.

29 Aralık 2017 Cuma 11:04
Başbakan Binali Yıldırım'ın Yeğeni Müsteşar Yardımcısı Olarak Atandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın Yeğeni Müsteşar Yardımcısı Olarak Atandı

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yeğeni Ferda Yıldırım Milli Eğitim Bakanlığı'na müsteşar yardımcısı olarak atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar yardımcılığına AK Parti Genel Başkan vekili Binali yıldırım'ın yeğeninin atandığı öğrenildi. Memurlar.net isimli internet sitesinde yer alan habere göre MEB'de müfettişlik görevinin yanı sıra Erzincan, Muğla ve Gümüşhane'de il Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Yıldırım'ın MEB Müsteşar yardımcısı olarak atandığı belirtildi.

Ferda Yıldırım Kimdir?

Başbakan Yıldırım gibi Erzincanlı olan Ferda Yıldırım, Bakanlık sitesinde şu ifadelerle tanıtılıyor: 1960 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erzincan'da tamamladı. 1979 yılında Erzincan Eğitim Enstitüsü'nden, 1994 Yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yöneticiliği Denetçiliği, Teftiş Planlama ve Ekonomisi Bölümünden mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlenmiştir. Evli ve biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Yıldırım'ın eşi de öğretmen olarak görevine devam etmektedir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 11:08
Anahtar Kelimeler:
Ferda YıldırımFerda Yıldırım Müsteşar Yardımcısı
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Kpss 2 saat önce

Yegenler enısteler damatlar atanıyor enguzel yerlere asgarı ucretlı garıban halen oy verıyor bunu anlamadı

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