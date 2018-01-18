Başbakan Binali Yıldırım:" Amerika Karışıklığı Ortadan Kaldırmalı"

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali yıldırım, Ankara'da 81 İl'in Emniyet Müdürüyle bir araya geldi. İl Emniyet Müdürleri toplantısının açılış konuşmasını yapan Yıldırım, gündemdeki Afrin operasyonuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin bölücü teröristlere yönelik desteklerinin sürmesinin kafa karışıklığına neden olduğunu, Türkiye'nin hudut güvenliği için her türlü hamleye hazır olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye'nin yaptığı terörle mücadele aslında Avrupa Birliği'nin güvenliğini de sağlıyor. Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Birbirini tekzip eden, farklı açıklamalar geliyor. Birgün sınır güvenlik ordusu kurulacak deniyor, daha sona 'biz öyle demedik' diyor. Hudutlarımızda terör ordusu kurulmasına izin vermeyiz." dedi.

Terör ve uyuşturucuyla 15 senedir süren başarılı mücadelenin devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "Uyuşturucu ile çok daha amansız bir mücadele sürecini başlatmak gerek. Bu yolda Allah yardımcımız olsun ve sizleri haktan hukuktan ayırmasın. Etrafımızda yaşanan olayları, gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. 15 senedir en büyük mücadeleyi teröre karşı veriyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve teşkilatı olarak bu konuda ortaya koyduğumuz çok büyük mücadele neticesinde bu aşağı yukarı gerçekleşti. Henüz içimiz bitmiş değil. Su uyur düşman uyumaz. Gece gündüz, yaz kış demeden mutlaka ve mutlaka taarruz esastır." dedi.

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