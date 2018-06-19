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Başbakan Açıkladı! Devlet Memurluğu Kalkıyor Mu?

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, tüm kamu personelinin sözleşmeli personel olacağı yönündeki haberlerle ilgili konuştu.

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Başbakan Açıkladı! Devlet Memurluğu Kalkıyor Mu?

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, tüm kamu personelinin sözleşmeli personel olacağı yönündeki haberlerle ilgili konuştu.

19 Haziran 2018 Salı 20:53
Başbakan Açıkladı! Devlet Memurluğu Kalkıyor Mu?

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, tüm kamu personelinin sözleşmeli personel olacağı yönündeki haberlerle ilgili konuştu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişikliğe gidileceği ve tüm memurların sözleşmeli personel statüsüne geçirileceğine yönelik iddialara değinen Yıldırım, "Öyle bir şey yok. Anayasada zaten bunun tanımı yapılmış. 657'nin kapsamı belli, nasıl çalışacakları belli. Memurlarla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Zaman zaman böyle yalan dolan laflar ortaya atılıyor, kafa karıştırılmaya çalışılıyor. Oy avcılığının ötesinde bir şey değil. Herkes kendi statüsü neyse o statüyle çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de oy kullanacak Suriyelilere ilişkin de konuşan Yıldırım, "Türkiye'nin kanunlarına aykırı davranış içinde bulunanlar, ticarette haksız rekabet yapanlar, toplumsal huzuru ve barışı bozanlar, yani sıkıntı çıkaranlar da kusura bakmasın onları da kapının önüne koyup, sınır dışı etmeyi her zaman yaparız. Herkes hukuk devleti kurallarına göre burada misafirimiz olduğunu da bilerek ona göre yaşayacak." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Torpil 2 saat önce

Torpili kaldırın hak yemeyi kaldırın da görelim yandaşı kollamayın adam kayırmayın müslümana yakışmaz

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Ayse 2 saat önce

Bı kalksa da ülkesine bu kadar düşman gençler yetişmese bari atanamadigi için

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