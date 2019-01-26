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Bakanlık 1100 Nüfus Memuru Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı içerisinde 1100 nüfus memuru alınacağı belirtilmişti. Bakan Soylu'nun bu açıklamasından sonra nüfus memuru olmak isteyen adaylar ilanın ne zaman yayınlanacağını ve nüfus memuru başvuru şartlarını merak ediyor. KPSS cafe olarak nüfus memuru başvuru şartlarını içeren haberimizi hazırladık. İşte detaylar...

Bakanlık 1100 Nüfus Memuru Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı içerisinde 1100 nüfus memuru alınacağı belirtilmişti. Bakan Soylu'nun bu açıklamasından sonra nüfus memuru olmak isteyen adaylar ilanın ne zaman yayınlanacağını ve nüfus memuru başvuru şartlarını merak ediyor. KPSS cafe olarak nüfus memuru başvuru şartlarını içeren haberimizi hazırladık. İşte detaylar...

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:29
Bakanlık 1100 Nüfus Memuru Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı içerisinde 1100 nüfus memuru alınacağı belirtilmişti. Bakan Soylu'nun bu açıklamasından sonra nüfus memuru olmak isteyen adaylar ilanın ne zaman yayınlanacağını ve nüfus memuru başvuru şartlarını merak ediyor. KPSS cafe olarak nüfus memuru başvuru şartlarını içeren haberimizi hazırladık. İşte detaylar...

İÇişleri Bakanı Süleyman Soylu 2018 yılının sonunda "yeni yılda nüfus müdürlüklerimizde görevlendirmek üzere önlisans mezunları arasından nüfus memuru alacağız. Arkadaşlarımız, ilgili kurumlarımız gerekli çalışmalaı yapıyorlar. Tamamlanır tamamlanmaz alımlar yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Peki nüfus memuru başvuru şartları nelerdir? İşte nüfus memuru olmak isteyen adaların merakla araştırdığı başvuru şartları...

NÜFUS MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI

Geçtiğimiz yıllarda Nüfus Memuru Başvuru Şartları şöyle olmuştu;

En az ön lisans mezunu olmak.

35 yaşını doldurmamış olmak.

657 sayılı devlet memurları kanunun değişik 48.maddesinin A bendinin niteliğini taşımak ve KPSS B grubundan en az 60 puanın alınmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması,

Arşiv soruşturmasının olumlu sonuçlanmısı,

Nüfus memurluğu genel şartları bu şekilde olmuştu. 2019 yılı için de özel bir şart aranmayacak gibi görünüyor. 

Nüfus memuru alımları için ilan her an yayımlanabilir. Alımlardan haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 26.01.2019 21:18
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Burak 3 saat önce

Lisans mezunu olanlar giremiyecek mi?

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Nafiye 34 dakika önce

İstenilen belgeler nereye teslim edilicek

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