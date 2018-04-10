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Bakan Soylu Açıkladı: Jandarma ve Poliste Yeni Dönem

Son dakika açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada Jandarma ve Poliste yeni dönemin başladığını söyledi.

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Bakan Soylu Açıkladı: Jandarma ve Poliste Yeni Dönem

Son dakika açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada Jandarma ve Poliste yeni dönemin başladığını söyledi.

10 Nisan 2018 Salı 12:40
Bakan Soylu Açıkladı: Jandarma ve Poliste Yeni Dönem

Polis ve Jandarma'da yeni dönemi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

Polis Radyosu’nda “Güne Merhaba” adlı programını sunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez, Afrin, Hakkari, İstanbul ve Şırnak’taki polis memurlarıyla telefon bağlantısı gerçekleştirdi ve telsizden de Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı.

Bakan Soylu, Haluk Haspolat’ın konuğu olarak, mikrofona geçerek gazetelerde günün öne çıkan haberlerini radyoda okudu. Program sırasında bazı türkülere de eşlik eden Bakan Soylu, Azez, Afrin, Hakkari, İstanbul ve Şırnak’taki polis memurlarıyla canlı telefon bağlantıları da yaptı. Soylu, sohbet ettiği polis memurlarına bazı sorular yöneltti. Soylu, 5 şehirden 50 muhtarın Endülüs’e gittiğini belirterek şu açıkalmalarda bulundu: “İçişleri Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Türk Hava Yolları, üçünün koordinasyonuyla sağlandı. Şu anda 5 bin muhtarımızın planlaması yapıldı. Yüz seferin planlaması hazır.”

YENİ DÖNEM

Marketlerdeki barkod okuyucuyu sistemiyle ürünün özelliği ve fiyatının kısa sürede öğrenildiğini ve işlemin hemen yapıldığını anlatan Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki hafta yeni bir uygulama başlatıyoruz. İlk olarak 250 polise, 250 jandarmaya barkod okuyucu vereceğiz. Vatandaşımızın kimliğini o barkod okuyucuya tutacaklar. Yaklaşık 1-2 saniye içinde vatandaşın aranma kaydı olup olmadığını, herhangi bir suçla karşılaşıp karşılaşılmadığını belirtecek. Otobüs kontrolü 6-7 dakikada bitecek."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 10.04.2018 12:52
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Kimlik KontrolüGbtJandarmaPolisSon Dakika
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