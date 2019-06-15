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Bakan Soylu Açıkladı! Hemşire, Öğretmen, İmam ve Polislere 3600 Ek Gösterge 2019'da Çıkacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İnternet Haber Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık'ın Youtube programına konuk oldu. Terörle mücadeleden, trafik kazaları ile mücadeleye kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili de tarih verdi.

Bakan Soylu Açıkladı! Hemşire, Öğretmen, İmam ve Polislere 3600 Ek Gösterge 2019'da Çıkacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İnternet Haber Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık'ın Youtube programına konuk oldu. Terörle mücadeleden, trafik kazaları ile mücadeleye kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili de tarih verdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 08:41
Bakan Soylu Açıkladı! Hemşire, Öğretmen, İmam ve Polislere 3600 Ek Gösterge 2019'da Çıkacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İnternet Haber Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık'ın Youtube programına konuk oldu. Terörle mücadeleden, trafik kazaları ile mücadeleye kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili de tarih verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda söz verdiğini hatırlatarak " bizbu sözümüzün arkasındayız. Polislerimize, hemşirelerimize, öğretmenlerimize ve imamlarımız 22019 yılı bitmeden 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini, çalışmaların tamamlanması gerektiğini daha sonra da verdikleri sözü gerçekleştiriceklerini aktaran Bakan Soylu " benim kişisel kanaatim 2019 yılı bitmeden bu iş çözülür" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun katıldığı programın tamamını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.

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