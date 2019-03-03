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Bakan Kurum'dan personel açıklaması!

Bakan Murat Kurum "Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatları ile artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçilecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan personel açıklaması!

Bakan Murat Kurum "Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatları ile artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçilecektir" ifadelerini kullandı.

03 Mart 2019 Pazar 15:33
Bakan Kurum'dan personel açıklaması!

Bakan Murat Kurum "Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatları ile artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçilecektir" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, iş insanları, AK Parti ve MHP yönetimi, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Kurum'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Bakan Kurum, buradaki programında ardından, AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

'81 İLİMİZE GENELGE GÖNDERDİK'

Bakan Kurum, yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı  talimatı ile 2012 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıklarını belirtti. Deprem haftası olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, "Son yaşadığımız olaylar hepimizi yeniden bu gerçekle karşı karşıya getirdi. Biz de çalışmalarımıza hız verdik.  81 ilimize genelge gönderdik. Yılda 300 bin konutu dönüştürme hedefimizi gerçekleştireceğiz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da kentsel dönüşümde kararlıyız şeklinde konuştu. Türkiye'de tek bir riskli bina kalmayana kadar dönüşüme devam edeceğiz. Kahramankazan'da riskli yapılar tespit edildi açıklamasında bulundu.Bir kaç mahallemizde,Satıkadın ve Kayı mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecektir.  Yurt çapında gerçeklkeştirdiğimiz  Kentsel Dönüşüm seferberliğini Kahramankazan'da da gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Murat Kurum ayrıca, Cumhurbaşkanı  talimatı sonrası, artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceklerini söyleyerek, "Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 03.03.2019 17:49
Anahtar Kelimeler:
bakan kurum dan personel açıklaması
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