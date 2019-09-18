Bakan Duyurdu! Kamuya Atamalar Yapılacak!

Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atanacak. Kore'de, Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık destanı yazan gazilerin yanında olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hayata geçirilen düzenleme ve yürütülen projelerle gazi ve yakınlarına verdiği değeri de ortaya koyuyor. Bu kapsamda gazi ve gazi yakınlarının istihdamına öncelik veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin 508 gazi ve gazi yakınının istihdamını gerçekleştirdi.

Daha önceki atamalarla toplamda 13 bin 345 gazi veya yakınının istihdamını sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül'de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 425 şehit yakını ve gazinin daha atamasını gerçekleştirecek.

"Atamalar artık yıl içinde sürekli yapılıyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, Hükümet olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının haklarında sürekli iyileştirmeler yaptıklarını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi: "Atamalar sadece yılda iki kez değil, artık yıl içinde sürekli yapılabiliyor. Şehit yakını ve gazilerimize öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanma imkanı sunduk. Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor."

53 bin gazi ve gazi yakını ziyaret edildi

Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki kahramanlıklarından dolayı TBMM tarafından mareşallik rütbesi ile gazilik unvanı verilmesinin yıl dönümü olan 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli malul gaziler ile eşleri, bu özel günde idari izinli sayılıyor. Bakanlık bünyesindeki Şehit Yakını ve Gaziler Genel Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilere daha etkin hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli ev ziyaretleri ile gazilerin kapıları çalınıp, görüş ve talepleri alınıyor. 81 il müdürlüğü aracılığıyla evlerinde ziyaret edilen gazilere psiko-sosyal destek veriliyor. Bugüne kadar 53 bin 468 gazi ve gazi yakını ikametlerinde ziyaret edildi.

137 bin lira faizsiz konut kredisi

Gazilerin çocuklarına SGK eliyle eğitim ve öğretim yardımında bulunan ve yılda bir defa olmak üzere gazilerin maluliyet derecelerine göre ek ödeme de yapan devlet, gazilere başlıca şu hakları sağlıyor: "Aylık bağlama, nakdi tazminat ödemesi, istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi (2019 için 137 bin lira), ücretsiz seyahat hakkı (42 bin 960 gazi ile 85 bin 15 gazi yakınına ücretsiz seyahat kartı verildi), elektrik ve su ücret indirimi, ek ödeme ile eğitim öğretim yardımı, sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti, kira ödemesi, mesken vergisi muafiyeti, çocuklarının özel orta öğretim kurumlarından kontenjan dahilinde ücretsiz yararlanması, tayin işlemlerinde ayrıcalık, yaşamak için gereksinimlerini karşılayamayan kişilerin kamu ve özel rehabilitasyon merkezleri ve huzurevlerinden yararlanma."

Kıbrıs Gazilerine madalyaları verildi

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazileri de unutmayan Bakanlık, Ada'ya ayak basan kahraman gazilere, kahramanlıklarının nişanesi olan Milli Mücadele Madalyalarını verdi. Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla "Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı" kuruldu.

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