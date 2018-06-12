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Bakan'dan Önemli Kamu Personeli Alımı ve KİT'lere Kadro Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı son dakika açıklamasında KİT taşeronlarının kadroya alınmaya başladığını söylerken, kamuya personel alımlarının bundan sonra İŞKUR aracılığıyla ve kadrolu olarak yapacaklarını söyledi.

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Bakan'dan Önemli Kamu Personeli Alımı ve KİT'lere Kadro Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı son dakika açıklamasında KİT taşeronlarının kadroya alınmaya başladığını söylerken, kamuya personel alımlarının bundan sonra İŞKUR aracılığıyla ve kadrolu olarak yapacaklarını söyledi.

12 Haziran 2018 Salı 11:55
Bakan'dan Önemli Kamu Personeli Alımı ve KİT'lere Kadro Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 80 binden fazla KİT personelinin beklediği kritik açıklamayı yaptı.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve KİT taşeronlarına müjdeli haberi verdi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ

Emeklilere verilen bayram ikramiye ödemeleri hakkında konuşan Bakan Sarıeroğlu, "12,4 milyon emekli ve hak sahibine yaklaşık 11 milyarlık ödeme gerçekleştirildi. Dün itibariyle öne çekilen emekli maaşı ödemelerini gerçekleştiriyoruz. İlk uygulama başlamış oldu. Bundan sonra aynı kapsamda ödemeleri iki bayramda gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bazı emeklilerin ikramiyeyi bin liranın altında aldığına dönük bilgiler var? Böyle bir durum var mı" şeklindeki soruyu yanıtlayan Bakan şunları söyledi: "Emekli maaşını kendi alanlar bin TL'yi aldı. Bizim sistemimizde ölüm aylığımız var. Hak sahibi olarak eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü anne babalara ödeniyor. Eşe ikramiyenin yüzde 50'sini gerçekleştirdik. Ölüm aylığı maaşı alma oranı neyse emekli ikramiyesinde de alma oranı oydu. Bu biliniyordu, Meclis'te kanunu hep birlikte çıkardık. Çocuklara yüzde 25, anne-babaya yüzde 25 oranında ölüm aylığı bağlanma oranımız var. Ölüm aylığı alma oranında bin TL'nin paylaşımı gerçekleşti. Anneye, çocuklara, eşe bin TL yasal olarak mümkün değildi. Ölüm aylığı alan hak sahipleri kanundaki baremler oranında emekli ikrameyisini aldı" diye konuştu.

ALIMLAR İŞKUR ÜZERİNDEN VE KADROLU OLACAK-KİTLER KADROYA ALINMAYA BAŞLADI

Sarıeroğlu, yeni dönemde kamuya personel alımlarıyla ilgili olarak, "Bundan sonra alımlar kadrolu şekilde olacak. İŞKUR üzerinden gerçekleştireceğiz. KİT'lerle alakalı uygulamaya da başladık. PTT'de ilk uygulama başladı.KİT'lerde çalışan taşeronları ihtiyaç oldukça kadroya almaya devam edeceğiz. Yeni istihdam imkanı oluşturuyoruz" şeklinde görüş belirtti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Pınar doğan 43 dakika önce

4 aralık mağdurlarını unuttunuz.

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Ayhan öz 42 dakika önce

Sadece kitler mi söförler ne olacak ayrimcilim yapiliyor

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Veli 25 dakika önce

Tedaş çalışanlarına kadro yok mu ülkenin enerjisi onların emeğinden geçiniyor akıbeti ne olur acaba...

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Emine 16 dakika önce

Yaş.mezuniyet.10 yıldır aynı ışte çalışıp.Yasi mezuniyeti tutmadı diye işe alınmayan taseronlar ne olacak.

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