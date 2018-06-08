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ATK En Az Lise Mezunu 200 Personel Alıyor! Başvurular İnternetten

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 22 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek.

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ATK En Az Lise Mezunu 200 Personel Alıyor! Başvurular İnternetten

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 22 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek.

08 Haziran 2018 Cuma 16:24
ATK En Az Lise Mezunu 200 Personel Alıyor! Başvurular İnternetten

Adli Tıp Kurumu Personel Alımı Başvuruları 22 Haziran'a Kadar Sürecek

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 22 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecek. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca personel alımı için gerçekleştirilecek sözlü sınavlara başvuruda bulunacak adayların başvuru genel şartları, pozisyonlara göre belirtilen başvuru özel şartlarının yanı sıra 2016 KPSS'ye girmiş olması ve en az 70 puan almış olması gerekiyor. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan resmi duyuruda alımlarla ilgili başvuruların www.atk.gvo.tr adresi üzerinden yapılacağı belirtilirken, başvuru için gerekli genel şartlar şu şekilde açıklanmıştı : 

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Başvuru Özel Şartları

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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s. 39 dakika önce

Saçma sapan bir başvuru tarzı var ayrica kazanirsak niye istabulda eğitim görcez sadece ankarada da olsun iki ay otelde kalsam dünyanın parası eder

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