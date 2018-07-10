Atamada Flaş Değişiklik: Mezuniyet Şartı Değişti

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmesi ile birlikte yeni kararnameler yayımlandı ve mevzuatta köklü değişiklikler yapıldı.

Yapılan değiikliklerde en çok dikkat çeken kısım da Kaymakam Yardımcısı, Kaymakam ve Vali atamasında oldu. Buna göre bu atamalarda aranan bazı şartlar kaldırıldı. Daha önce mevzuatta yer alan Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği olan bölüm mezunları arasından atama yapılması kısmı kaldırıldı ve bu kadrolara atamada lisans mezunu olma şartı yeterli şart sayıldı.

Yayımlanan yeni kararda atama için gerekli şartlar şu şekilde verildi:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak."

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