Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Atamada Flaş Değişiklik: Mezuniyet Şartı Değişti

Bazı kadrolara yapılan atamalar için mezuniyet şartı değiştirildi. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Kaymakam ve Valiliğe yapılacak atamalar için başvuru şartları değiştirildi.

banner396

Atamada Flaş Değişiklik: Mezuniyet Şartı Değişti

Bazı kadrolara yapılan atamalar için mezuniyet şartı değiştirildi. Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Kaymakam ve Valiliğe yapılacak atamalar için başvuru şartları değiştirildi.

10 Temmuz 2018 Salı 21:26
Atamada Flaş Değişiklik: Mezuniyet Şartı Değişti

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmesi ile birlikte yeni kararnameler yayımlandı ve mevzuatta köklü değişiklikler yapıldı.

Yapılan değiikliklerde en çok dikkat çeken kısım da Kaymakam Yardımcısı, Kaymakam ve Vali atamasında oldu. Buna göre bu atamalarda aranan bazı şartlar kaldırıldı. Daha önce mevzuatta yer alan Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği olan bölüm mezunları arasından atama yapılması kısmı kaldırıldı ve bu kadrolara atamada lisans mezunu olma şartı yeterli şart sayıldı.

Yayımlanan yeni kararda atama için gerekli şartlar şu şekilde verildi:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.
c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaValiKaymakamMemur AlımıKPSS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali 2 saat önce

iktisadi idari bilimler mazi olmak üzere hayırlı olsun!!! Şartlarda iyileştirme beklerken elimizdekilerde uçup gidiyo.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
2 saat önce

Cok sacma bir degisiklik olmus

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ccc 2 saat önce

biz ozaman bosa okuduk git 4 yıllık dandık bölum oku gel ezberin ıyı olsun bıttı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat Güzel 1 saat önce

Vatandaşı daha fazla yaralamak hiç iyi olmaz bu nasıl iştir ya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Fahri Kasırga Kimdir , Nerelidir? Asıl İşi Nedir?
Fahri Kasırga Kimdir , Nerelidir? Asıl İşi Nedir?
Başbakanlık Bünyesindeki Kamu Personeli Hangi Birime Bağlı Olacak?
Başbakanlık Bünyesindeki Kamu Personeli Hangi Birime Bağlı Olacak?
Yeni KHK'da O Kadrolar İptal Edildi
Yeni KHK'da O Kadrolar İptal Edildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim