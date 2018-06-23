Ankara'yı Sarsan Ölüm: Kurum Başkanı Hayatını Kaybetti

Amkara'yı sarsan ölüm haberi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Gelirler İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

ADNAN ERTÜRK KİMDİR?

1968 yılında dünyaya gelen Ertürk, aslen Kayserilidir. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Ertürk, 1985 yılında Ankara Kurtuluş Lisesi'nden, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. ABD'de University Of Ilinois'te finans alanında yüksek lisansını tamamladı.

Memuriyete Sayıştay'da Denetçi Yardımcısı olarak başlayan Ertürk, 15.10.1991 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu'na geçti.

1995 yılında Maliye Müfettişi, 2001 yılında ise Maliye Başmüfettişi olarak atanan Ertürk, 2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak atandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduktan sonra, Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak aynı görevine devam eden Ertürk, 2006 yılı başında Gelir İdaresinde Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına atanan Ertürk, 2009 yılında Gelir İdaresine Başkan Yardımcısı olarak GİB'e geri döndü.

Vergi Denetim Kurulu'nun kurulması sonrasında 04.08.2011 tarihinde Vergi Denetim Kurulu'nun ilk başkanı (kurucu başkan) olarak atandı. Bu görevi, Gelir İdaresi Başkanı olarak atandığı 2 Mayıs 2014 tarihine kadar sürdürdü. Halen Gelir İdaresi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Ertürk, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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