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Ankara Kuşu Öttü KPSS Cafe 1 Ay Önceden Yazdı 'Asgari Ücret 1603 TL'

2018 yılında geçerli olacak asgari ücret 1603 TL olarak belirlendi. 2018 yılı asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı sonrasında kamuoyundan fazlaca asgari ücret tahmini yapılmıştı.

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Ankara Kuşu Öttü KPSS Cafe 1 Ay Önceden Yazdı 'Asgari Ücret 1603 TL'

2018 yılında geçerli olacak asgari ücret 1603 TL olarak belirlendi. 2018 yılı asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı sonrasında kamuoyundan fazlaca asgari ücret tahmini yapılmıştı.

29 Aralık 2017 Cuma 19:39
Ankara Kuşu Öttü KPSS Cafe 1 Ay Önceden Yazdı 'Asgari Ücret 1603 TL'

Ankara Kuşu Öttü KPSS Cafe 1 Ay Önceden Yazdı 'Asgari Ücret 1603 TL'

2018 yılında geçerli olacak asgari ücret 1603 TL olarak belirlendi. 2018 yılı asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı sonrasında Ankara Kuşu asgari ücretin 1600 TL olacağını söylemişti. 3 TL'lik bir yanılmayla yine haklı çıktı.

Asgari ücretli çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren rakam az önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından açıklandı. Bakan Sarıeroğlu, işverenlere yönelik 100 TL'lik asgari ücret desteğinin süreceğini, 2018 yılında asgari ücretin 1603 TL olarak geçerli olacağını söyledi. Hükümete yakın basın mensuplarından olduğu bilinen ve 323 bin takipçisi olan Ankara Kuşu 1 Aralık'taki asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısında rakamı 1600 TL olarak açıklamıştı. 3 TL'lik bir yanılmayla asgari ücreti 1 ay önceden bilen,Ankara Kuşu rumuzlu kullanıcı, belediye başkanlarının istifalarını, AK parti il ilçe başkanlarının değişimini haftalar öncesinde haber vermiş, 'Bu adam kim?' sorularını beraberinde getirmişti. Şimdilik bu sorunun bir yanıtı yok. Zaman gösterecek.

KPSSCAFE.COM.TR  - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Ankara Kuşu :"Asgari Ücret 1600 TL Olacak"
Ankara Kuşu :"Asgari Ücret 1600 TL Olacak"
Son Güncelleme: 29.12.2017 20:43
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