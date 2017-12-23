Ankara'da O Atamalar Konuşuluyor: Müsteşarın Dünürü ve Damadı..

Önceki gün TBMM'de gündeme gelen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Kaynaştırma Daire Başkanlığına Bakan İsmet Yılmaz’ın yeğeninin atanması meselesinin ardından bir skandal daha ortaya çıktı. Alınan son bilgilere göre Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in dünürünün BDDK'ya üye olarak atandığı öğrenilirken damadının da Ekonomi Bakanlığı’ndaki 5 yıllık tecrübesine rağmen New York ataşeliğinde görevlendirildiği ortaya çıktı. Hazine Müsteşarı Çelik, dünürünün BDDK Kurul üyeliğine getirilmesi için talepte bulunmadığını dile getirirken bu durum bürokraside tepki ile karşılandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda boş olan üyeliklere atamalar geçtiğimiz 13 Aralık günü yapılmıştı. Haziran ayından bu yana boşta olan üyeliklere atanan 4 üyeden biri olan Mustafa Balcı’nın, Hazine Müsteşarı Osman Çelik’in dünürü olduğu öğrenildi. Balcı’nın BDDK’ya atanmadan önce Vakıf Katılım’da görev yaptığı öğrenildi.

Hürriyet’e konuşan Hazine Müsteşarı Osman Çelik, dünürü Mustafa Balcı’nın BDDK üyeliğine atanması sürecinin hiçbir aşamasında olmadığını, teklif aşamasında da hiçbir makamla konuşmadığını söyledi ve Balcı’nın 30 yıllık bankacılık geçmişi olduğunu aktardı. Hazine Müsteşarı sıfatıyla talepte bulunmadığını, ilgili bakana da bir şey söylemediğini ifade eden Çelik, aday olup olmadığını bilmediğini, son anda atamayı öğrendiğini de açıkladı.

Damadı Ekonomi Bakanlığında

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, damadı İskender Balcı’nın ise kendisi kamuya geçmeden önce Ekonomi Bakanlığı’na girdiğini belirten Çelik, ABD’de görevlendirilmesinin tamamen yönetimin takdiri olduğunu dile getirdi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

Kaynak: Hurriyet