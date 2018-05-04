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AKBANK Yüzlerce Personel Alımı Yapacak! Başvurular Sürüyor

Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi olan AKBANK 2018 yılında bünyesine çok sayıda personel alımı yapmaya hazırlanıyor.

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AKBANK Yüzlerce Personel Alımı Yapacak! Başvurular Sürüyor

Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi olan AKBANK 2018 yılında bünyesine çok sayıda personel alımı yapmaya hazırlanıyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:10
AKBANK Yüzlerce Personel Alımı Yapacak! Başvurular Sürüyor

AKBANK'ın kariyer sayfasından yıl başından itibaren yayımlanan ilanlarda bir çok pozisyon için personel alımı yapılacağı belirtildi. AKBANK istihdam konusunda Garanti Bankası, İş Bankası ve diğer büyük bankalar gibi önemli atılımlar gerçekleştiriyor.

HANGİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALINACAK

Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi olan AKBANK'ın kariyer sayfası üzerinden şimdiye kadar Türkiye'nin tüm bölgelerini içeren personel alım ilanları yayımlandı. Engelli Personel alımı, gişe yetkilisi, ingilizce bilen çağrı merkezi yetkilisi, mevsimlik asistan, yarı zamanlı takım asistanı, Çağrı Merkezi personeli, Çağrı Merkezi (Engelli Personel) pozisyonları için gerçekleştirilecek alımlar için adaylar yıl boyunca AKBANK'ın https://kariyer.akbank.com/Advertisement/AllJobList adresi üzerinden üyelik başlatarak başvurularını yapabilirler.

İlanlar yıl içerisinde sürekli olarak güncel tutuluyor.

Kamuya ve özel sektöre personel alımlarını takip etmek , ilanlarla ilgili aklınıza takılanları sorarak diğer adaylarla bilgi alışverişinde bulunmak için lütfen TIKLAYIN.

Şimdiye kadar yayınlanan ilanları incelemek (Polis Alımları, Askeri Personel Alımları, Özel sektör iş fırsatları, KPSS şartsız alımlar) ve daha fazlasına göz atmak için TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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