Aile Bakanlığı'nda Görev Yapan Meslek Elemanları Müjde Bekliyor

MHP'nin seçim beyannamesinde yer alan emeklilikte yaşa takılanlar, mahkum affı konusu kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki görevli meslek elemanları konusuyla ilgili de müjdeli gelişme bekleniyor.

MHP'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda özlük hakkı olmadan tam zamanlı çalışan öğretmen , sosyolog , psikolog vb. meslek elemanlarına yönelik yeni dönemde atacağı adımlar merakla bekleniyor. Konuyla ilgili KPSS cafe'ye de gündem olması için çok sayıda mail geliyor. İşte O Maillerden Bir Tanesi Noktasına Virgülüne Dokunmadan sizlerle paylaşıyoruz :

"Merhaba öncelikle size sonsuz saygılarımı sunuyorum. Bizler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında yıllardır hiç bir özlük hakkı olmadan tam zamanlı olarak çalışan öğretmen, sosyolog, psikolog vb meslek elemanlarıyız. Sayımız Türkiye çapında yaklaşık 3500 civarında. Seçim bitti ve biz artık MHP'nin vaat ettiği seçim beyannamesindeki kamuda ek ders vekil ücretli gibi isimler altında çalışanları kadro maddesini yerine getirmesini istiyoruz Lütfen bizim sesimizi duyurur musunuz?"

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