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Aile Bakanı : 2 Bin 500 Personel Daha Alınacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, engelli öğrencilerin daha kolay üniversite hayalini gerçekleştirebildiklerini, personel alımı konusunda da engellilere yönelik yeni projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

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Aile Bakanı : 2 Bin 500 Personel Daha Alınacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, engelli öğrencilerin daha kolay üniversite hayalini gerçekleştirebildiklerini, personel alımı konusunda da engellilere yönelik yeni projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:53
Aile Bakanı : 2 Bin 500 Personel Daha Alınacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, engelli öğrencilerin daha kolay üniversite hayalini gerçekleştirebildiklerini, personel alımı konusunda da engellilere yönelik yeni projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Gülhane Parkındaki yürüyüşe katıldı ve burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kaya, 2 bin engelli personel alımı daha yapılacağını söyledi. Aile Bakanı, "Yaptığımız düzenlemelerle birlikte istihdam ettiğimiz engelli sayısını yaklaşık kamuda memur statüsünde on kata kadar arttırdık. 5 bin 777 engelli memur sayısını 52 binin üzerine çıkarttık. Otizmli kardeşlerimizin korumalı iş yeri projesiyle özel sektörde istihdamını sağlıyoruz. Bakanlık olarak sizlerle empati kuruyor sorunlarınızı çözmek için gece gündüz demeden mesai yapıyoruz.

Çocuklarımızın sosyal hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için yeni çözümler üretmenin derdindeyiz. İstihdam konusunda çarşamba günü 2 bin 500 engelli vatandaşımızın atamasını Başbakanımızla beraber gerçekleştireceğiz. Bu yıl içerisine bir kez daha 2 bin 500 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz. Yani 2018'de 5 bin engellimizin atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.

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Son Güncelleme: 02.04.2018 15:23
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Nesibe 9 saat önce

Kolumu parmagimi falan koparicam 7 yildir atanamiyorm belki koparirsam parmagimi bacagimi atanirim ne hallere dusurduler yeter artik bee

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Osman pala 3 saat önce

Sakın sosyal hizmetler ataması yapmayın

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Osman pala 3 saat önce

Onlarca mezun işsiz bekliyor . Atama yapılmıyor. Onlar insan değil mi ? Engelli istihdamı gerekli bir durum evet ;bununla birlikte mezun olmuş sosyal çalışmacı adaylarıda insan . Perişan hale geldiler . Onlar için kimse taş oynatmiyor yerinden . Okuyan işsiz sayısı her geçen yıl artıyor. Kimse bunların sesini duymuyor. Yeter artık gerçekten

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