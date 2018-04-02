Aile Bakanı : 2 Bin 500 Personel Daha Alınacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, engelli öğrencilerin daha kolay üniversite hayalini gerçekleştirebildiklerini, personel alımı konusunda da engellilere yönelik yeni projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Gülhane Parkındaki yürüyüşe katıldı ve burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kaya, 2 bin engelli personel alımı daha yapılacağını söyledi. Aile Bakanı, "Yaptığımız düzenlemelerle birlikte istihdam ettiğimiz engelli sayısını yaklaşık kamuda memur statüsünde on kata kadar arttırdık. 5 bin 777 engelli memur sayısını 52 binin üzerine çıkarttık. Otizmli kardeşlerimizin korumalı iş yeri projesiyle özel sektörde istihdamını sağlıyoruz. Bakanlık olarak sizlerle empati kuruyor sorunlarınızı çözmek için gece gündüz demeden mesai yapıyoruz.

Çocuklarımızın sosyal hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmaları için yeni çözümler üretmenin derdindeyiz. İstihdam konusunda çarşamba günü 2 bin 500 engelli vatandaşımızın atamasını Başbakanımızla beraber gerçekleştireceğiz. Bu yıl içerisine bir kez daha 2 bin 500 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz. Yani 2018'de 5 bin engellimizin atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.

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