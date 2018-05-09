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Ahmet Baş: Kamuya Girmek Zor, Yükselmek Kolay

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'tan gençlere kariyer tavsiyeleri. Gaziantep'de konuşan Sayıştay Başkanı, gençlerin gelecek planlamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtilirken, ticarete yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

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Ahmet Baş: Kamuya Girmek Zor, Yükselmek Kolay

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'tan gençlere kariyer tavsiyeleri. Gaziantep'de konuşan Sayıştay Başkanı, gençlerin gelecek planlamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtilirken, ticarete yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 20:46
Ahmet Baş: Kamuya Girmek Zor, Yükselmek Kolay

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, özel sektöre göre kamuya girişin daha zor olduğunu fakat kamuda yükselmenin özel sektöre nazaran daha kolay olduğunu söyledi.  Gaziantep Üniversitesi'ndeki Denetim Mesleği ve Kariyer Planlaması konulu bir konferansa katılan Sayıştay Başkanı Baş, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki konferansda gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Baş, "Okul bitiyor, bitecek. Vizeler, finaller bazen sıkıntılı olabilir, dönem uzayabilir ama okul biter. Okul er ya da geç bitecek.

KENDİ İŞİNİN PATRONU OLSUNLAR

Sizin buradan isteseniz de istemeseniz de hatta tekme tokat gönderecekler. Girişimci olacak arkadaşları tebrik ediyorum, onlar yoluna devam etsinler. Kendi işinin patronu olsunlar. Peygamberimiz demiş; 'Rızkın yüzde 90'ı, 10'da 9'u ticarettedir.' Ticaret, imalat, alım, satım, ihracat çok güzel işlerdir. Başkasına ekmek kapısı açmak güzel bir iştir, kutsal bir görevdir. Ancak 'Ben kendi işimim patronu olamam, benim böyle bir düşüncem yok, girişimcilik ruhum da yok' diyorsak alternatifimiz başka bir patronun yanında çalışacağız.

KAMUYA GİRİŞ ZORDUR, YÜKSELMEK KOLAY

Bu kamu olabilir ya da özel sektör olabilir. Girişimci olacak arkadaş yoluna devam edecek. Özel sektöre giriş nispeten daha kolaydır.

Kamu sektörüne giriş daha zordur, ancak orada da yükselmek daha kolaydır. Bizim burada tavsiye edeceğimiz kısım, özellikle kamuyu düşünen arkadaşlar için kariyer meslekleri. Ancak özel sektörde çalışmayı düşünen arkadaşlarımız için Hukuk Fakülteleri için şüphesiz avukatlık imkanları, hukuk büroları, danışmanlık büroları var. İktisadi ve İdari Bilimler mezunları için aslında belirli bir sınırlama yok. Biz diplomayla birlikte meslek kazanmıyoruz. Özel sektörde çalışacaksak talip olduğumuz işe uygun kişi miyiz? Diğerlerden farklı olarak özelliklerimiz olmalı. Herkes muhasebeden anlamayabilir, pazarlamadan anlamayabilir. Kendimizi iyi analiz etmemiz ve ona uygun işe talip olmamız gerekiyor. Bugün itibariyle farklılığınızı gösterebilecek en iyi alanlardan biri de yabancı dil." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ahmet BaşSayıştay Başkanı
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