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Adli Tıp Kurumu Memur Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları Açıklandı

Adli Tıp Kurumu kamu personeli alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre ASIL listeye giren adaylar atamaya hak kazandı.

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Adli Tıp Kurumu Memur Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları Açıklandı

Adli Tıp Kurumu kamu personeli alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre ASIL listeye giren adaylar atamaya hak kazandı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 19:06
Adli Tıp Kurumu Memur Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları Açıklandı

Adli Tıp Kurumu kamu personeli alımı sözlü mülakat sonuçları açıklandı.

Adli Tıp Kurumu resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında sözlü mülakat sonuçlarının açıklandığı ve atamaya hak kazanan adayların belli olduğuna yer verildi.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; daha önce ilan edilen kadrolara yapılan başvurular neticesinde oluşturulan puan sıralama listelerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 26 Mart - 13 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında sözlü sınava alınmışlardır.

2) Sınav Kurulu Başkanı ve Üyelerince yapılan sözlü sınav değerlendirmesi sonucuna göre Başkan ve Üyelerce ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması ile KPSS’den aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılmak suretiyle nihai başarı listeleri oluşturulmuş ve ilan edilen kadro sayısı kadar en yüksek puanlı aday atanmaya hak kazanmış, atanmaya hak kazanan asıl adayların atanamama durumlarına karşı yedek adaylar belirlenmiştir.

3) Atanmaya hak kazanan adaylardan; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemleri olduğu tespit edilen, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayan ve istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların yerine 1.yedekten başlamak üzere yedek adaylar atanmaya hak kazanacaklardır. Yedek adayların böyle bir hak kazanması halinde Kurumumuzca ilgililer bilgilendirileceklerdir.

4) Tüm adaylar için bu sınav sonuç duyurusu ve nihai başarı listeleri tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

5) Atanmaya hak kazanan adaylar 13 Haziran 2018 günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak bizzat veya bir yakını aracılığıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü’ne teslim edebilecekleri gibi posta veya kargo yoluyla da gönderebileceklerdir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayan ve talep edilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :

1) Sağlık kurulu raporu (Son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).

2) Öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3) Askerlik durum belgesi.

4) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Mevzuata uygun yeni çekilmiş).

5) Nüfus cüzdan fotokopisi.

6) Mal bildirim beyannamesi.

7) Kamu görevlileri etik sözleşmesi.

8) Dilekçe.

9) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

10) Özgeçmiş.

SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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