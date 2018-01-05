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Adıyaman'da Trafik Kazası! 2 Kişi Öldü 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.  Ramazan Çelik idaresindeki 02 AV 055 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun Börgenek köyü mevkisinde devrildi.

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Adıyaman'da Trafik Kazası! 2 Kişi Öldü 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.  Ramazan Çelik idaresindeki 02 AV 055 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun Börgenek köyü mevkisinde devrildi.

05 Ocak 2018 Cuma 17:20
Adıyaman'da Trafik Kazası! 2 Kişi Öldü 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Trafik Kazası! 2 Kişi Öldü 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.  Ramazan Çelik idaresindeki 02 AV 055 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun Börgenek köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücüyle araçta bulunan aynı aileden Ahmet Selim, Ayşenur, Hüseyin , Adile , Melek ve Mert çelik yaralandı. Yaralılardan Melek Çelik kaza yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi. 112 Acil Servisi ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adile Çelik de tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu arada yaralılardan Ahmet Selim'in 4 yaşında, Ayşenur'un 17, Hüseyin'in 12 yaşında olduğu bildirildi.

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Son Güncelleme: 05.01.2018 17:23
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AdıyamanAdıyaman Trafik KazasıAdıyaman Da Korkunç Kaza
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