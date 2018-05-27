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Adana'da Korkunç Olay! Asma Tavan Yapan İşçi Feci Şekilde Can Verdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen iş kazasına ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı...

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Adana'da Korkunç Olay! Asma Tavan Yapan İşçi Feci Şekilde Can Verdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen iş kazasına ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı...

27 Mayıs 2018 Pazar 14:14
Adana'da Korkunç Olay! Asma Tavan Yapan İşçi Feci Şekilde Can Verdi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen iş kazasına ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı hizmet binası inşaatında 3. katta asma tavan yaparken iskeleden düşen işçi feci şekilde can verdi.

58 yaşındaki Abdurrahman Sarıyıldız, bu sabah saatlerinde çalıştığı Yüreğir Kaymakamlığı hizmet binası inşaatına gelerek 3. katta asma tavan yapmaya başladı. Bir süre sonra işçinin iskeledeki dengesini kaybettiği merfiven boşluğundan bodrum kattaki beton zemine düştüğü bildirildi. İşçi arkadaşları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Sarıyıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kısa süre sonra polis ekiplerinin de olay yerine geldiği öğrenilirken, olayı öğrenen Sarıyıldız'ın yakınları inşaatta fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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