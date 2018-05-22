Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adalet Bakanlığı'na Binlerce Yeni Personel Alınacak! İlgi Yüksek (İKM, Zabıt Katibi, Mübaşir ve Daha Fazlası)

Adalet Bakanlığı'nın aylardır beklenen personel alım ilanı için başvuru süreci dün başlamıştı. Bakanlık ve ona bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 14 binin üzerinde yapacağı personel alımları için başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili komisyonlara başvuru dilekçelerini vermeye başladılar. 

banner396

Adalet Bakanlığı'na Binlerce Yeni Personel Alınacak! İlgi Yüksek (İKM, Zabıt Katibi, Mübaşir ve Daha Fazlası)

Adalet Bakanlığı'nın aylardır beklenen personel alım ilanı için başvuru süreci dün başlamıştı. Bakanlık ve ona bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 14 binin üzerinde yapacağı personel alımları için başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili komisyonlara başvuru dilekçelerini vermeye başladılar. 

22 Mayıs 2018 Salı 11:51
Adalet Bakanlığı'na Binlerce Yeni Personel Alınacak! İlgi Yüksek (İKM, Zabıt Katibi, Mübaşir ve Daha Fazlası)

Adalet Bakanlığı'nın aylardır beklenen personel alım ilanı için başvuru süreci dün başlamıştı. Bakanlık ve ona bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 14 binin üzerinde yapacağı personel alımları için başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili komisyonlara başvuru dilekçelerini vermeye başladılar. 

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda merkez ve taşra teşkilatları için gerçekleştirilecek personel alımının KPSS puanları baz alınarak yapılacağı, İnfaz ve Koruma Memuru, Zabıt Katibi, Şoför, Mübaşir, Hizmetli, Psikolog, Sosyal Çalışmacı pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartları da dikkatle incelemeleri gerektiği belirtilmişti. 

Özellikle yaş şartı gibi konularda uzun süredir esneklik bekleyen adaylarınsa beklentileri bu alımda boşa çıkmış oldu. Bakanlık personel alımlarında dikkat çeken bir değişiklik yok. Bir diğer beklenti de internet üzerinden başvuru yapabilme imkanının getirilmesiydi. Bu konuda da Bakanlığın bir düzenlemeye gitmediği görülüyor. Mübarek Ramazan dolayısıyla oruç tutan adaylar 'keşke internet üzerinden başvuru imkanı olsa, diğer bakanlıklar personel alımı için online başvuru kabul edebilirken, Adalet Bakanlığı'nın hala teknolojiden faydalanmaması can sıkıcı' şeklinde konuşuyor.

PERSONEL ALIMLARINA DAİR TÜM DETAYLARI TAKİP ETMEK VE ADAYLARLA İLETİŞİME GEÇEREK BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.05.2018 11:58
Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıAdalet Bakanlığı Personel Alımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sema 50 dakika önce

Ya başvuruyu nerde yapicaz ve ne gerekli onun bilgisini de verirseniz çok memnun oluruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alımı Başvuruları Başlıyor
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alımı Başvuruları Başlıyor
Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak - Son Başvuru Tarihi 25 Mayıs
Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak - Son Başvuru Tarihi 25 Mayıs
O Bölümlerden Mezun 3 Bin 200 Kişi Kamuya Alınacak! Başvurular Sürüyor
O Bölümlerden Mezun 3 Bin 200 Kişi Kamuya Alınacak! Başvurular Sürüyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim