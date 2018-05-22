Adalet Bakanlığı'na Binlerce Yeni Personel Alınacak! İlgi Yüksek (İKM, Zabıt Katibi, Mübaşir ve Daha Fazlası)

Adalet Bakanlığı'nın aylardır beklenen personel alım ilanı için başvuru süreci dün başlamıştı. Bakanlık ve ona bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 14 binin üzerinde yapacağı personel alımları için başvuru yapmak isteyen adaylar ilgili komisyonlara başvuru dilekçelerini vermeye başladılar.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda merkez ve taşra teşkilatları için gerçekleştirilecek personel alımının KPSS puanları baz alınarak yapılacağı, İnfaz ve Koruma Memuru, Zabıt Katibi, Şoför, Mübaşir, Hizmetli, Psikolog, Sosyal Çalışmacı pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartları da dikkatle incelemeleri gerektiği belirtilmişti.

Özellikle yaş şartı gibi konularda uzun süredir esneklik bekleyen adaylarınsa beklentileri bu alımda boşa çıkmış oldu. Bakanlık personel alımlarında dikkat çeken bir değişiklik yok. Bir diğer beklenti de internet üzerinden başvuru yapabilme imkanının getirilmesiydi. Bu konuda da Bakanlığın bir düzenlemeye gitmediği görülüyor. Mübarek Ramazan dolayısıyla oruç tutan adaylar 'keşke internet üzerinden başvuru imkanı olsa, diğer bakanlıklar personel alımı için online başvuru kabul edebilirken, Adalet Bakanlığı'nın hala teknolojiden faydalanmaması can sıkıcı' şeklinde konuşuyor.

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