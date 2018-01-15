Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak (Başvuru Tarihi ve Şartları Açıklandı)

Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımıyla ilgili süreç önümüzdeki hafta başlıyor. Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sayfasıdan, Devlet Personel Başkanlığı'ndan ve BİK'ten yapılan açıklamada bakanlığın 41 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceği bu alımların 20'sinin çözümleyici pozisyonu için 21'inin sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için yapılacağı belirtilmişti.

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BAŞVURULAR 22 OCAK'TA BAŞLIYOR

Başvuru işlemleri 22 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada başvuruların talep edilen belgelerle birlikte 22/01/2018 tarihinden 31/01/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde bakanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerektiği belirtildi. Çözümleyici Kadrosu için başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarına uyması gerekiyor.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

c) En az lisans mezunu olmak,

ç) 2016-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

d) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi kabul edilecektir.)

e) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek, (*)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

ADALET BAKANLIĞININ YAYIMLANAN İKİ İLANINA AŞAĞIDAKİ LİNKLER VASITASIYLA ERİŞİM SAĞLAYABİLİRSİNZİ. SÖZ KONUSU BAŞVURU KILAVUZLARINDA, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE SINAVLARA İLİŞKİN SÜRECE DAİR TÜM DETAYLAR MEVCUTTUR.

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