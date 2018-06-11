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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatılacak Mı?

Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için sıra sebebiyle başvuru yapamadığını söyleyen adaylar ek başvuru süresi talep ediyor.

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Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatılacak Mı?

Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için sıra sebebiyle başvuru yapamadığını söyleyen adaylar ek başvuru süresi talep ediyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 21:59
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatılacak Mı?

Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için sıra sebebiyle başvuru yapamadığını söyleyen adaylar ek başvuru süresi talep ediyor. Bilindiği gibi Adalet Bakanlığı'nca sözleşmeli personel ilanları geçtiğimiz haftalarda yayımlanmış, gerek ramazan ayına denk gelen başvuru süreci , gerekse aşırı ilgiden dolayı çok sayıda aday başvuru aşamasında sıkıntılar yaşadığını, internetten başvuru imkanının getirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Bu süre zarfında diğer bakanlıkların aksine adayları mağdur ettiği defalarca dile getirilen şahsen başvuru yöntemini kullanan Bakanlığın personel alımları için bugün son gündü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda çok sayıda adayın başvuru yapamadığı ek süre talep ettiği görülüyor. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ndense şimdilik bu konuda iç rahatlatacak bir açıklama yapılmış değil.

Gelişmeler konusunda siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. 

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Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıAdalet Bakanlığı Personel Alımı
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Kemal 45 dakika önce

Merhaba infaz koruma memuru alımları uzatılabilir mi acaba ???

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Kemal 45 dakika önce

Merhaba infaz koruma memuru alımları uzatılabilir mi acaba ???

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Furkan Gürdal 45 dakika önce

Ben başvuruyu yaptım saatlerce bekledim. Bence ek süre olmasın. Herkes sorumluluğunu bilsin

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Mustafa 42 dakika önce

Niye abi biz eşşekmiyiz de kalkıp ilk günden yapıyoruz oturuyorlar son günü bekliyorlar tabi yapamazlar

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İlker 42 dakika önce

15 günde bi adam başvuruyapamaz mı daha neler yA biz başvuru yapanların hakkını gasp etmeyin

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Hasan 28 dakika önce

kardesim 15 gun sure verdiler son gune birakmasalardi nasip diyolar sun gunu bekliyolar izin alamadim dienler son gune nasil aksama kdr izin aldi hepsi firsatci kimseye acimicaksiniz erken baavuranlarin sucu ne

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