Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatılacak Mı?

Adalet Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için sıra sebebiyle başvuru yapamadığını söyleyen adaylar ek başvuru süresi talep ediyor. Bilindiği gibi Adalet Bakanlığı'nca sözleşmeli personel ilanları geçtiğimiz haftalarda yayımlanmış, gerek ramazan ayına denk gelen başvuru süreci , gerekse aşırı ilgiden dolayı çok sayıda aday başvuru aşamasında sıkıntılar yaşadığını, internetten başvuru imkanının getirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Bu süre zarfında diğer bakanlıkların aksine adayları mağdur ettiği defalarca dile getirilen şahsen başvuru yöntemini kullanan Bakanlığın personel alımları için bugün son gündü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda çok sayıda adayın başvuru yapamadığı ek süre talep ettiği görülüyor. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ndense şimdilik bu konuda iç rahatlatacak bir açıklama yapılmış değil.

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