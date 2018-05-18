Adalet Bakanlığı Mübaşir ve İnfaz Koruma Memuru Alımına Yoğun İlgi! KPSS En Yüksek, En Düşük Puan Kaç Olur?

Adalet Bakanlığı'nca yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanları kısa sürede büyük ilgi gördü. Türkiye'nin lider kamu personeli adayları sitesi kpss cafe'ye alımlarla ilgili binlerce mesaj gelirken, facebook grubunda da özellikle mübaşir alımları ile infaz ve koruma memuru alımlarına ilişkin binlerce üye bilgi alışverişinde bulunmaya başladı. Türkiye'nin lider memur adayları grubuna katılmak ve alımlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak, adaylarla sohbet etmek için TIKLAYIN.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Başvuru şartlarına göz atmak için TIKLAYIN

Mübaşir Alımı Başvuru Şartlarına Göz atmak için lütfen TIKLAYIN.



2016 KPSS puanlarıyla gerçekleştirilecek alımlarla ilgili tüm gelişmeleri takip etmek, tavan-taban puan tahminlerine önceki senelerde gerçekleşen alımlara dair bilgilere göz atmak için yukarıdaki grup sayfasını kullanabilirsiniz. Alımlara ilişkin görüş ve taleplerinizi sayfanın altındaki yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle paylaşın.

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