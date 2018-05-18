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Adalet Bakanlığı Mübaşir ve İnfaz Koruma Memuru Alımına Yoğun İlgi! KPSS En Yüksek, En Düşük Puan Kaç Olur?

Adalet Bakanlığı'nca yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanları kısa sürede büyük ilgi gördü. İnfaz Koruma Memuru (İKM) ve Mübaşir alımı hakkında tüm gelişmeler, kpss en yüksek ve en düşük puanlar , mülakat süreci ve diğer detaylar kpss cafe adresinde olacak.

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Adalet Bakanlığı Mübaşir ve İnfaz Koruma Memuru Alımına Yoğun İlgi! KPSS En Yüksek, En Düşük Puan Kaç Olur?

Adalet Bakanlığı'nca yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanları kısa sürede büyük ilgi gördü. İnfaz Koruma Memuru (İKM) ve Mübaşir alımı hakkında tüm gelişmeler, kpss en yüksek ve en düşük puanlar , mülakat süreci ve diğer detaylar kpss cafe adresinde olacak.

18 Mayıs 2018 Cuma 16:49
Adalet Bakanlığı Mübaşir ve İnfaz Koruma Memuru Alımına Yoğun İlgi! KPSS En Yüksek, En Düşük Puan Kaç Olur?

Adalet Bakanlığı'nca yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanları kısa sürede büyük ilgi gördü. Türkiye'nin lider kamu personeli adayları sitesi kpss cafe'ye alımlarla ilgili binlerce mesaj gelirken, facebook grubunda da özellikle mübaşir alımları ile infaz ve koruma memuru alımlarına ilişkin binlerce üye bilgi alışverişinde bulunmaya başladı. Türkiye'nin lider memur adayları grubuna katılmak ve alımlara ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak, adaylarla sohbet etmek için TIKLAYIN.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Alımı Başvuru şartlarına göz atmak için TIKLAYIN

Mübaşir Alımı Başvuru Şartlarına Göz atmak için lütfen TIKLAYIN.


2016 KPSS puanlarıyla gerçekleştirilecek alımlarla ilgili tüm gelişmeleri takip etmek, tavan-taban puan tahminlerine önceki senelerde gerçekleşen alımlara dair bilgilere göz atmak için yukarıdaki grup sayfasını kullanabilirsiniz. Alımlara ilişkin görüş ve taleplerinizi sayfanın altındaki yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle paylaşın.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.05.2018 16:53
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Yorumlar
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Adalet 1 saat önce

Kpss şartını kaldırmaları gerekir ya da barajı düşürmeleri biz adalet bölümü mezununlarının mağdur olmalarını birazda olsa engellicektir

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Yusuf 52 dakika önce

Gaziantep taban puani kac olur acaba

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Serkan 36 dakika önce

İstifa etmiş uzman erbaşların hakkı ne olacak adalet bunun neresinde ?

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Magdur 9 dakika önce

2017 kpss puani alanlar magdur

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