Adalet Bakanlığı İKM Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanır? Mülakatlarda Hangi Sorular Soruldu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımı için mülakat aşamasına geçmeye hak kazanan adaylar bu hafta sözlü sınav heyecanı yaşadılar.

25 Aralık'tan bu yana CTE sözleşmeli personel alımı için mülakatlar sürüyordu. CTE 3 bin 611 sözleşmeli personel alımında sona geliniyor. 13 ile 25 Ekim 2017 tarihinde başvuruları toplanan ve kısa süre önce mülakata girmeye hak kazanan adayların açıklandığı sözleşmeli personel alımında sona geliniyor. Adaylar 25 Aralık 2017 tarihinden bu yana sözlü sınavlara giriyorlar. Sözlü sınavda başarılı olabilmesi için adayın 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olması gerekiyor. Sosyal medya ve çeşitli haber sitelerinde de yayımlanan mülakatlarda çıkan sorulardan bazıları şu şekilde :

Mahkeme çeşitlerini sayınız

Cezaevi tiplerini sayınız.

Atatürk'in katıldığı savaşları sayınız.

İkinci Dünya savaşının taihi ve sonuçları nelerdir?

Atatürk ilkelerini sayınız ve birini açıklayınız.

Son dört Cumhurbaşkanımızı sayınız.

İKM görevleri nelerdir?

Kongre ve genelgeler

İnfaz koruma memuru sicil amiri kimdir?

Şapka kanunu nerde ve hangi tarihte kabul edildi.

Kapalı cezaevinin tanımı

Cezanın ilkelerini sayınız

Denetimli serbestlik nedir?

TBMM'deki vekil sayısı ve seçimler kaç yılda bir yapılır.

Başkentler.(!)

Mahkeme çeşitlerini sayınız.

Danıştay, Sayıştay ve Yargıtayın görevleri nelerdir?

Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir?

Yasama yürütme ve yargı yetkisi kimdedir?

NATO nezaman kuruldu ve Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu

Türkiye Cumhuriyetinin Temel ilkelerini sayınız.

Matbaayı kim ne zaman buldu?

Cumhuriyet rejimine karşı ilk ayaklanmayı söyleyiniz.

Anayasamızın ilk üç maddesi nedir?

Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

Lozan antlaşmasının tarihi ve heyet başkanı?

New York Borsasında işlem gören ilk türk şirketi söyleyiniz.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder?

Mimar Sinan'ın eserleri nelerdir?

Memurun görevden atılma nedenleri nelerdir?

Cumhuriyet dönemi yazar ve şairlerini sayınız.

Dünyanın en derin çukurunun adı nedir?

Türk ceza kanunu açıkla.

Ceza evlerinde en yetkili kişi kimdir?

Kayyumun tanımı?

Halifelik ve saktanatın kaldırılma tarihleri?

Bakanlıkları sayınız.

İnfaz koruma memuru alımı için gerçekleştirilen mülakatlara ilişkin sonuç duyurusunun mülakatların bitiminden 1 hafta sonda ilgili komisyonların resmi sitelerinden açıklanması bekleniyor.

Sınavınız nasıl geçti?

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