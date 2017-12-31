Adalet Bakanlığı En Az Lise Mezunu İcra Katibi Alımı Ocak Ayında Yapılabilir
Adalet Bakanlığı'nın son yıllarda her zaman Aralık ayında çıktığı İcra Katibi alım ilanı bu sene yayımlanmadı. Adalet Bakanlığı'nca son yıllarda hep benzer tarihlerde yayımlanan en az lise mezunu icra katibi alım ilanının 2018'e kaldığı kesinleşti.
Bakanlık Aralık ayı boyunca söz konusu alımlarla ilgili herhangi bir açıklama yayımlamazken, katip adayları Bakanımız Sn. Abdülhamit Gül'den alımlara ilişkin müjdeli haber beklentisini sürdürüyor.
Peki İcra Katibi alımlarına kimler başvuru yapabiliyor? Adalet Bakanlığı'nın İcra Katibi alımı için başvuruda bulunacak adayların en az lise mezunu olması, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olması, yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavlardan başarıyla geçmesi gibi şartlar bulunuyor.
Geçtiğimiz sene İcra Katibi alımı için başvurular 2 ile 16 Ocak tarihlerinde gerçekleşmişti. Son alımlardaki başvuru şartlarıysa aşağıdaki gibiydi :
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ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ SON İCRA KATİBİ ALIM İLANINDA BAŞVURU ŞARTLARI
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1-) Genel Şartlar
İcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Merkezi sınavda (KPSS-2016’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak
şartlarını taşımaları gerekmektedir.
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