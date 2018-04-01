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Açıktan Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Mezunu Memur Alınacak (Başvuru Tarihleri, Şartlar)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na açıktan memur alımı yapılacak. Gümrük Bakanlığı memur alımı için başvuru özel şartları ve memur alımı başvuru tarihleri kpss cafe adresinde.

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Açıktan Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Mezunu Memur Alınacak (Başvuru Tarihleri, Şartlar)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na açıktan memur alımı yapılacak. Gümrük Bakanlığı memur alımı için başvuru özel şartları ve memur alımı başvuru tarihleri kpss cafe adresinde.

01 Nisan 2018 Pazar 15:51
Açıktan Ortaöğretim, Önlisans, Lisans Mezunu Memur Alınacak (Başvuru Tarihleri, Şartlar)

Gümrük Bakanlığı Açıktan Memur Alımı Başvuruları 6 Nisan'da Sona Eriyor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Açıktan Memur alımı başvuru sürecinde sona gelindi. Geçtiğimiz haftalarda Bakanlığın resmi internet sitesi ve çeşitli kamu kurum kuruluş sitelerinde yapılan duyuruda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na açıktan 40 memur alımı yapılacağı, söz konusu alımlar için başvuruların 26 Mart 2018 tarihinde başlayacağı ve 6 Nisan 2018 tarihinde sona ereceği duyurulmuştu. Bakanlıktan yapılan duyuruda atamaya hak kazanan adayların mülakatla belirleneceği belirtilirken, "Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2016 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır." ifadelerine yer verilmişti.  Lise, Önlisans, Lisans düzeyinden yapılacak atamalarda başvuru şartı olarak 2016 KPSS 70 puan şartı yer alıyor. Başvuru özel şartları ve atama yapılacak illere aşağıdan göz atabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.04.2018 15:44
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Barış 18 saat önce

Kpss ortaöğretimden 2 kişi alınacak hadi yine iyiyiz devlet baba düşünüyor bizi

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