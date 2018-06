Açıklama Geldi: OHAL Komisyonu İhraç Edilen 500 Memuru Göreve İade Etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında OHAL komisyonunun iade kararını duyurdu.

OHAL kapsamında yüz binden fazla memur, kamudan ihraç edilmişti. İhraç edilenlerin durumunun incelenmesi için kurulan OHAL komisyonu, yapılan itirazları değerlendirmeye ve göreve iade kararlarını vermeye devam ediyor.

Adalet bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı açıklamada, "Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde;

Kandil için Türkiye’yi tehdit eden bütün unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar her türlü gelişmeyi ve her türlü tedbiri ve her türlü adımı kararlı bir şekilde atacağız.

(Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebine ilişkin iddiaları) Sayın İnce, genel başkanı tarafından yalanlanmıştır. Bu konuyla ilgili herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil. Türkiye'de bu yargı usulleri mahkemeler tarafından talep edilmekte, hazırlanmakta.

(FETÖ'nün seçimlere etki edebileceği iddiaları) O konuda hiçbir etki edebilecek bir neticeye ulaşamazlar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA