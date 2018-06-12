Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Açıklama Geldi: OHAL Komisyonu İhraç Edilen 500 Memuru Göreve İade Etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, OHAL Komisyonunun iade kararlarına ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.

banner396

Açıklama Geldi: OHAL Komisyonu İhraç Edilen 500 Memuru Göreve İade Etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, OHAL Komisyonunun iade kararlarına ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.

12 Haziran 2018 Salı 11:07
Açıklama Geldi: OHAL Komisyonu İhraç Edilen 500 Memuru Göreve İade Etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında OHAL komisyonunun iade kararını duyurdu.

OHAL kapsamında yüz binden fazla memur, kamudan ihraç edilmişti. İhraç edilenlerin durumunun incelenmesi için kurulan OHAL komisyonu, yapılan itirazları değerlendirmeye ve göreve iade kararlarını vermeye devam ediyor. 

Adalet bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı açıklamada, "Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül'ün açıklamaları şu şekilde;

Kandil için Türkiye’yi tehdit eden  bütün unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar her türlü gelişmeyi ve her  türlü tedbiri ve her türlü adımı kararlı bir şekilde atacağız.

Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu  kararıyla memuriyete döndü.

(Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı  Gülen'in iade talebine ilişkin iddiaları) Sayın İnce, genel başkanı tarafından  yalanlanmıştır. Bu konuyla ilgili herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı  usulen durum söz konusu değil. Türkiye'de bu yargı usulleri mahkemeler tarafından  talep edilmekte, hazırlanmakta.

(FETÖ'nün seçimlere etki edebileceği  iddiaları) O konuda hiçbir etki edebilecek bir neticeye ulaşamazlar.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.06.2018 11:13
Anahtar Kelimeler:
Ohal Komisyonu IadeOhal KomisyonuMemurSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan'dan Önemli Kamu Personeli Alımı ve KİT'lere Kadro Açıklaması
Bakan'dan Önemli Kamu Personeli Alımı ve KİT'lere Kadro Açıklaması
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alıyor! Başvuru Sonuçları Açıklandı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 Personel Alıyor! Başvuru Sonuçları Açıklandı
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatılacak Mı?
Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Süresi Uzatılacak Mı?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim