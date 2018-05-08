8 Mayıs Kamuya Yeni Personel Alım Duyuruları (KPSS'li, KPSS'siz Tüm İlanlar)

Kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan binlerce personel alımı yapılıyor. Sözleşmeli ve kadrolu alımların tamamını siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmayı sürdürüyoruz. Devlet Personel Başkanlığı, Resmi Gazete ve İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlar bugün de dikkat çekti. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Spor Uzmanı ve Antrenör alımı uzun süredir bekleniyordu, dün akşam saatlerde Bakan Aşkın Bak'tan müjdeli haber geldi.
HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 Bin 200 Personel alımıyla ilgili detaylı bilgilendirmede bugün Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla paylaşıldı. Söz konusu alımın yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Büro Personeli, Milli Savunma Bakanlığı 1 Engelli İşçi Alımı, Trakya Üniversitesi 127, Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu. Yaylakent Belediye Başkanlığı'na 1 tekniker , Süleyman Demirel, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik personel alım ilanları yayımladı.
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İlanlarla detaylı bilgilendirmeyi kurumların resmi internet sitelerinden ya da aşağıdaki başvuru kılavuzlarından öğrenmeniz mümkün. Daha fazla kamu ve özel sektör iş fırsatını yakından takip etmek istiyorsanız tıklayın ve Türkiye'nin en büyük memur adayı grubuna katılın.
8 MAYIS 2018 KAMUYA PERSONEL ALIMLARI
- Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alacak
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 13 Akademik Personel Alacak
- Süleyman Demirel Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak
- Yaylakent Belediye Başkanlığı 1 Tekniker Alacak
- Trakya Üniversitesi 127 Sözleşmeli Personel Alacak
- Milli Savunma Bakanlığı 1 Engelli İşçi Alacak
- İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Büro Personeli Alacak
- SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMI İLANI
- Kuala Lumpur Büyükelçiliği 1 Sözleşmeli Sekreter Alacak