8 Mayıs Kamuya Yeni Personel Alım Duyuruları (KPSS'li, KPSS'siz Tüm İlanlar)

Kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan binlerce personel alımı yapılıyor. Sözleşmeli ve kadrolu alımların tamamını siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmayı sürdürüyoruz. Devlet Personel Başkanlığı, Resmi Gazete ve İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlar bugün de dikkat çekti. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Spor Uzmanı ve Antrenör alımı uzun süredir bekleniyordu, dün akşam saatlerde Bakan Aşkın Bak'tan müjdeli haber geldi.

HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 Bin 200 Personel alımıyla ilgili detaylı bilgilendirmede bugün Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla paylaşıldı. Söz konusu alımın yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Büro Personeli, Milli Savunma Bakanlığı 1 Engelli İşçi Alımı, Trakya Üniversitesi 127, Çukurova Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel Alımı yapacağını duyurdu. Yaylakent Belediye Başkanlığı'na 1 tekniker , Süleyman Demirel, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik personel alım ilanları yayımladı.

DAHA FAZLA İLANI YAKINDAN TAKİP ETMEK İÇİN GRUBA KATIL, HER İŞ FIRSATINDAN ANINDA HABERDAR OL

İlanlarla detaylı bilgilendirmeyi kurumların resmi internet sitelerinden ya da aşağıdaki başvuru kılavuzlarından öğrenmeniz mümkün. Daha fazla kamu ve özel sektör iş fırsatını yakından takip etmek istiyorsanız tıklayın ve Türkiye'nin en büyük memur adayı grubuna katılın.

8 MAYIS 2018 KAMUYA PERSONEL ALIMLARI