695 Sayılı KHK ile TSK Rütbesi Alınan, İhraç ve İade Edilen Personel Listesi

Milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiren Yeni iki KHK resmi gazete'de yayımlandı. 695 Sayılı KHK ile birlikte Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yüzlerce kişi ihraç edilirken, 115 kişi göreve iade edildi.

TSK göreve iade , ihraç ve rütbesi alınan personel listesi de Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 155 Kara, 327 Hava Kuvvetlerinden olmak üzere 637 personelin ihraç edildiği bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 695 sayılı KHK ile birlikte rütbesi alınan personeller de belli oldu. Aşağıdaki bağlantıları takip ederek ilgili listeye erişim sağlayabilirsiniz.

İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İADE EDİLENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

RÜTBESİ ALINAN PERSONEL LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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