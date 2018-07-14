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657'de Değişiklik: O Şartı Yerine Getirmeyenler Düz Memur Olacak

Yayımlanan son Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.

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657'de Değişiklik: O Şartı Yerine Getirmeyenler Düz Memur Olacak

Yayımlanan son Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:40
657'de Değişiklik: O Şartı Yerine Getirmeyenler Düz Memur Olacak

Son dakika haberi: Yayımlanan son KHK ile kamuda önemli değişiklikler yapıldı.

Yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 703 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapıldı. Söz konusu düzenlemelerden biri de kamuda görev yapan uzman yardımcılarının görevlerinde yükselmesi ile ilgili oldu. KHK ile bu perosnellerin görevde yükselmesi için önemli bir kriter getirildi.

YABANCI DİL ŞARTINI YERİNE GETİRMEYENLER DÜZ MEMUR OLACAK

Buna göre, süresinde tezini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyen uzman yardımcısı perosnelleri, düz memur statüsüne kaydırılacak. Yine uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenler ile yabancı dil şartını yerine getiremeyen uzman yardımcıları da unvanını kaybederek düz memurluk statüsüne düşürülecek. Uygulama ile yardımcılıktan uzmanlığa geçişte gereken kriterleri yerine getirmek için yıllarca kadroların işgal edilmesinin önüne geçilecek.

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Son Güncelleme: 14.07.2018 10:22
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Kamu PersoneliSon DakikaMemur
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Abuzer Kılınç 44 dakika önce

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