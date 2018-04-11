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657'de Değişiklik: Artık O Suçu İşleyenler Kamu Personeli Olamayacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yapılması planlanan değişiklik Bakanlar Kurulundan geçti ve TBMM'ye sevk edildi. Yapılan değişiklik ile artık cinsel istismar suçlarını işleyenler kamu personeli olamayacak.

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657'de Değişiklik: Artık O Suçu İşleyenler Kamu Personeli Olamayacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yapılması planlanan değişiklik Bakanlar Kurulundan geçti ve TBMM'ye sevk edildi. Yapılan değişiklik ile artık cinsel istismar suçlarını işleyenler kamu personeli olamayacak.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:40
657'de Değişiklik: Artık O Suçu İşleyenler Kamu Personeli Olamayacak

Devlet Memurları Kanununda yapılacak değişiklik TBMM'de.

Uzun süredir görüşülen yasa tasarısı Bakanlar Kurulunun onayından geçti ve TBMM'ye sevk edildi.

Bakanlar Kurulu, cinsel istismar suçundan ceza alanların Devlet memuru olamaması için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını TBMM'ye sevk etti.

Hali hazırdaki düzenlemede, cinsel istismar sulundan ceza alanlara yönelik bir düzenleme bulunmuyordu. Ancak yeni düzenleme ile artık bu suçları işleyenler kamu personeli olamayacak.

MEVCUT KANUN

Hali hazırda yürülükte olan kanunda şu suçları işleyenler kamuya personel olarak alınmıyordu:

"Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak"

Aşağıda buluna nyorum kısmından bu konudakidüşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

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