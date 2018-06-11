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500 Yeni İtfaiye Eri Alınacak! (Başvuru Linki, Başvuru Tarihleri, İstenen Belgeler)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 itfaiye eri alımı için başvuru süreci Belediyenin resmi internet sitesi üzerinden başladı.

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500 Yeni İtfaiye Eri Alınacak! (Başvuru Linki, Başvuru Tarihleri, İstenen Belgeler)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 itfaiye eri alımı için başvuru süreci Belediyenin resmi internet sitesi üzerinden başladı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 19:27
500 Yeni İtfaiye Eri Alınacak! (Başvuru Linki, Başvuru Tarihleri, İstenen Belgeler)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 itfaiye eri alımı için başvuru süreci Belediyenin resmi internet sitesi üzerinden başladı. İBB tarafından yayımlanan personel alımı duyurusunda, alımla ilgili şu ifadelere yer verilmişti : 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No

Kadro Unvanı

Hizmet Sınıfı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

KPSS Puanı

1

İtfaiye Eri

GİH

10

385

Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak.

Erkek

P94

En az 60 puan

2

İtfaiye Eri

GİH

10

25

Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak.

Erkek

P94

En az 60 puan

3

İtfaiye Eri

GİH

9

75

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek

P93

En az 60 puan

4

İtfaiye Eri

GİH

9

3

Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği / İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Kadın / Erkek

P3

En az 60 puan

5

İtfaiye Eri

GİH

9

3

İstatistik / Ekonometri lisans programından mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 60 puan

6

İtfaiye Eri

GİH

9

3

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 60 puan

7

İtfaiye Eri

GİH

9

3

Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 60 puan

8

İtfaiye Eri

GİH

9

3

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

Kadın / Erkek

P3

En az 60 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor : 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

b. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (2/7/1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

ç. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

d. Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu itibariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru yapan adayların, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 75 inci maddesinde belirtilen (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU FORMU DOLDURMAK VE TÜM DETAYLARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.06.2018 19:31
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