500 Vergi Müfettişi ataması yapıldı! İşte Detaylar!

30 Mart 2019 Tarihli ve 30730 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazetede atama kararlarına yer verildi. İşte detaylar!

Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Vergi Müfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/73) ile vergi Müfettişi yardımcıları atanmış oldu. 500 adet vergi müfettişi yardımcısının isim listesi linkte yer almaktadır.

Yanı sıra yine aynı sayılı Resmi Gazetede Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Yusuf Sarınay ile beraber Muharrem Selçuk ve Selman Tokpunar atandı.

Ayrıca Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ekrem Keleş atandı.